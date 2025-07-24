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    阿公打過共匪 竹科工程師遊說南投父母罷免「大斬紅徒」

    林姓工程師也參加百工百業挺罷免活動，強調自己是南投人，現是新竹工程師，將會「大斬紅徒」。（擷取自Threads「01plus.tw」貼文）

    林姓工程師也參加百工百業挺罷免活動，強調自己是南投人，現是新竹工程師，將會「大斬紅徒」。（擷取自Threads「01plus.tw」貼文）

    2025/07/24 15:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼鷹爸表明是南投人，老家在南投的林姓竹科工程師也在Threads以「01Plus.tw」貼出阿公的退伍令照片，指阿公參加過823打共匪，現在輪到他「大斬紅徒」。「01Plus.tw」跟記者透露，他的爸媽還住在南投，自己7/26會去投票，接著遊說父母8/23同意罷馬文君。

    近日四處奔走宣傳同意罷免的「鷹爸」徐柏岳，在Threads自我介紹是南投人挺罷免，很多南投人得知他是水里鄉人，紛紛留言跟他相認，表達挺大罷免的心意。繼「鷹爸」發聲後，愈來愈多南投人出來參加「百工百業挺罷免」活動，暱稱「Chienrocpuli」也表態自己是南投3間麵包店的小老闆，7/26下架不適任立委，他在南投8/23準備投下罷免立委的同意票。

    同樣加入「百工百業挺罷免」的「01Plus.tw」林姓工程師，是住在新竹市的南投人，貼出阿公退伍令強調阿公823打過共匪，現在換他「大斬紅徒」，7/26、8/23大罷免大成功。

    林姓工程師透露，戶籍在新竹的他，7月26日會投票同意罷免鄭正鈐和高虹安，而父母現在還住在南投，個性較保守、資訊也比較不流通，因此會努力說明南投2個立委做了什麼事，讓他們願意投下同意罷免馬文君的選票。

    「鷹爸」徐柏岳在Threads表明自己是南投人。（擷取自鷹爸Threads）

    「鷹爸」徐柏岳在Threads表明自己是南投人。（擷取自鷹爸Threads）

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