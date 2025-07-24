小草退選抵制挺罷免台大教授陳炳煇 另一班教授笑「可是我也...」引網笑翻

台大機械工程學系終身特聘教授陳炳煇，日前表態力挺大罷免，結果有疑似台大學生的小草在下方留言揚言退選他的課程。（擷取自Threads）

2025/07/24 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票在即，網上掀起「百工百業挺罷免」表態熱潮，台大機械工程學系終身特聘教授陳炳煇，日前表態力挺大罷免，結果有疑似台大學生的小草在下方留言，揚言退選他的課程。不料，同一門課程的另一位教授在Threads上發文，將這則留言特別截圖下來，表示「可是...另一班老師也...」，最後還喊「大罷免大成功」，讓不少網友笑翻。

陳炳煇日前響應Threads上的「百工百業挺罷免」發文風潮，表態力挺大罷免。有小草在下方留言「原本下學期要修您的課，但還是算了」，引起不少網友諷刺「少你一個修課有差？」「還以為老師會在乎你喔？」

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陳炳煇目前在台大機械系大學部教授「熱傳學」一門科目。沒想到，台大「熱傳學」的另一位教授也截圖該名小草的留言，並在Threads發文表示「可是....另一班老師也...」並俏皮地附上一個無辜表情符號，最後也喊出「大罷免大成功」。

對此，網友紛紛留言表示「機械系小草要沒課可修了！兩個班教授都挺大罷免」、「這堂是必修課吧？」、「如果是必修，難道他會選擇延畢或休學嗎」、「看到這個快笑死」、「小草改抵制學分了嗎」、「如果那堂課是必修，那我們懷念這位學生」。

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