因應新型態脅迫 賴清德盼與美國實現「索馬利蘭非紅海岸線」

賴清德總統今天接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（總統府提供）

2025/07/24 14:31

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見索馬利蘭外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團時表示，近期威權陣營持續以「新形態脅迫」，加強對台索國際參與的打壓，期盼持續深化雙邊夥伴關係，並與美國等理念相近國家，透過三邊或多邊合作平台，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。巴卡曼也說，不論遭遇到再大的壓力，都不會改變索馬利蘭與台灣的堅定情誼，

賴清德表示，熱烈歡迎訪賓來到台灣，索國外長巴卡曼、總統府部長卡達爾、海岸防衛隊司令哈里耶都是首次來訪，謝謝對台灣的重視和支持；首席外交顧問穆姆德過去5年來擔任索馬利蘭駐台代表，非常感謝在新職務上持續深化台索關係。

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賴清德指出，近期威權陣營持續以「新形態脅迫」加強對台索國際參與的打壓；對此，雙邊應繼續深化夥伴關係，展現民主同盟韌性以及捍衛價值的堅定立場。

賴清德表示，今年是台灣和索馬利蘭互設代表處5週年，雙方持續拓展各領域交流都獲得豐碩成果。今天下午雙邊將簽署「台索海巡合作協定」，開啟在海事新領域的合作。

賴清德說，未來對於艾萊曼總統重視的海域安全及「藍色經濟」等政策目標，除可加強夥伴關係，也希望與美國等理念相近國家，透過三邊或多邊合作平台，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。

巴卡曼表示，台灣是和平的國家，與索馬利蘭共享民主價值，雙方也有共同目標，亦即爭取國際認同，很高興看到台索關係持續成長。

巴卡曼提到，對於兩國的關係，雙方皆承受極大壓力，不論遭遇到再大的壓力，都不會改變索馬利蘭與台灣的堅定情誼，誠摯感謝台灣政府對索馬利蘭的協助與支持，相信雙邊關係一定會越來越好。

巴卡曼指出，台灣和索馬利蘭可以在許多方面合作，索馬利蘭有比其他國家更多的機會，歡迎台灣前往投資。兩國可以合作的領域包括教育、海事安全等，很高興雙方即將簽署「台索海巡合作協定」，期盼雙邊關係在未來更加緊密。

賴清德總統接見索國外長巴卡曼、總統府部長卡達爾、海岸防衛隊司令哈里耶及首席外交顧問穆姆德。（總統府提供）

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