中國2度強搶我世大運賀電 教長鄭英耀痛批中國：野蠻、土匪

中國搶我國選手的部長賀電，教育部長鄭英耀今日受訪時痛批，中國野蠻、土匪。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/24 14:31

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣跆拳道男團今天凌晨在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，竟有中國代表團人員想搶奪牌我國選手的部長賀電。教育部長鄭英耀今日出席國立高級中等學校校長聯合布達典禮前受訪時痛斥，中國野蠻、土匪，表達「嚴正譴責」，呼籲國際體育組織應給予中國懲處 對於我國體育署等所有人員團結守護台灣與選手權益，則表示令人感動。

鄭英耀表示，中國在世大運期間對我國屢有施壓與干預，中國對台灣選手與後勤支援團隊進行「非理性騷擾」，包含向主辦城市（德國埃森ASAN市）抗議我國使用民間設施（如物理治療中心）與展示國旗，對在比賽場邊的我國僑胞喊「台灣加油」也有抗議，甚至出現「搶賀電」的粗暴行徑。

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鄭英耀表示，很感謝駐德大使謝志偉立刻向德國市長與國會議員表達抗議立場，埃森（ASAN）市市長對中國壓力與先前要求撤下我方設施表達道歉。

鄭英耀強調，運動場域應是青年和平交流之地，不該成為政治角力場，對於中國人員搶我國部長賀電事件，他感到非常生氣，直言是「野蠻」、「土匪」的行徑，完全違反運動精神，而體育署與駐外人員、媒體、政務官等共同捍衛選手權益與台灣榮譽，則令人感動。

鄭英耀也肯定體育署第一時間的處置，他表示，行政院長卓榮泰今日上午在行政院院會中，也肯定體育署署長鄭世忠與駐外人員的即時應對，我國媒體記者在現場也阻止中國人員的行為，全體人員團結守護台灣形象與選手權益，令人感動。

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