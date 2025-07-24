不能因擔心就不勇敢說！北市文山區里長陳峙穎曝賴士葆鴨霸行徑

陳峙穎表態支持罷免賴士葆，他強調不能因為害怕就不說出來。（陳峙穎提供）

2025/07/24 15:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免投票在即，台北市最艱困的文山、南中正區，藍委賴士葆已連任多屆。文山區華興里長陳峙穎昨（23日）也發文表態，曝他因不合賴士葆的意就遭冷處理，華興里9千里民的地方服務直接被大立委拒絕。陳峙穎今受訪補充，當時他甫當選，在地方不得不配合賴士葆強硬要求，如今當然也擔心影響繼續為民服務，但「不能因為擔心，就不勇敢說出來」。

陳峙穎今受訪說，2018年時因家庭受不公對待，毅然投身公領域，險勝連任多年的國民黨籍老里長，而文山區最需要優先處理的就是電線桿、電箱等阻擋人行空間，這屬於中央職權只能找賴士葆幫忙。

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他說，找賴士葆幫忙換來的是許多地方上的壓力，比如辦活動會要求里長要出席，或是2020年選戰時，他也被迫要陪賴士葆徒步掃街，「當時我真的不敢拒絕」。

2020年時，陳峙穎拍了一支影片宣傳文山區，卻因影片當中沒有提及賴士葆，賴為此頗為不滿，陳還帶伴手禮到賴辦要說明，卻被整個辦公室的人擺臭臉、晾在一旁；後來，他又幫忙拍一支影片，才被賴士葆「解凍」。

不過，到了上一屆2024選戰，陳峙穎不再答應賴士葆強硬要求，婉拒陪同掃街等拜票行程，在選後華興里就遭到賴士葆封殺，許多進行到一半的會勘案件等，也直接被擱置；直至今年，賴士葆託人送飲料來，他則直接傳訊息跟賴士葆本人婉拒。

對於如今表態是否在地方與里民有衝突？陳峙穎說，過去7年他在地方服務，選民都看在眼裡，當然還是有深藍里民會稍微念一下，但基本上還是理性。他也坦言，還是會擔心影響下次自己選舉連任，但「不能因為擔心，就不勇敢說出來」，有很多文山區的朋友都不敢表態，大家都缺一個勇氣，這次他站出來，也有很多人因此站出來呼應。

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