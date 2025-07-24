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    黃國昌爆綠色權貴陳國欽涉國防百億採購 鄭孟洳：陳與柯文哲關係好

    民進黨高市議員鄭孟洳表示，陳國欽實際上與柯文哲關係好，其經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

    民進黨高市議員鄭孟洳表示，陳國欽實際上與柯文哲關係好，其經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

    2025/07/24 15:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨立委黃國昌指控總統府國策顧問陳國欽，及其經營的「興采實業」涉國防百億採購案，稱其為綠色權貴，民進黨高市議員鄭孟洳今表示，陳國欽實際上與柯文哲關係好，是民眾黨選戰期間的長期合作對象。

    鄭孟洳指出，黃國昌聲稱要「揭弊」，但從過去採購紀錄來看，被點名的「興采實業」與同地址的「神采時尚」公司，才是民眾黨選舉期間的指定供應商，採購金額超過千萬元。

    她引述監察院政治獻金申報資料顯示，2022年黃珊珊競選台北市長時，向「神采時尚」採購近400萬元競選用品，包括T恤與Polo衫；2024年柯文哲競選總統團隊向該公司訂購超過800萬元帽子與外套等服飾，國民黨總統候選人侯友宜也曾採購將近40萬元物資。

    鄭孟洳強調，這兩間公司老闆皆為陳國欽，登記地址相同，實為關係企業，早在2022年2月8日，柯文哲與時任副市長黃珊珊就曾親自參訪興采實業，並與陳國欽及其員工合影，互動熱絡。

    鄭孟洳揶揄黃國昌口口聲聲痛斥對價交換、綠色權貴，但真相是「你們自己買最多！」，她痛批政治人物不能一邊私下下單合作、一邊公開抹黑喊貪腐，這樣的雙重標準才是真正令人不齒。

    鄭孟洳認為，「神采／興采」公司早在蔡英文擔任總統前，就已參與政府公開標案並得標，顯示其營運基礎與實力受到肯定，不應任意被貼上政黨標籤；此案中的評委洪輝嵩雖為退休事務官，是否違反「旋轉門」條款可依法釐清，但這並不能成為政治操作與片面抹黑的藉口。

    陳國欽經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

    陳國欽經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

    陳國欽實際上與柯文哲關係好，經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

    陳國欽實際上與柯文哲關係好，經營的「興采實業」是民眾黨選戰期間的長期合作對象。（鄭孟洳提供）

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