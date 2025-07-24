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    館長喊讓全台灣變中國人 民眾黨譴責中國搶賀電 網嗆爆：包牌黨

    館長日前直播時表示要讓「全台灣人變成中國人」。（圖擷取自館長惡名昭彰YT）

    館長日前直播時表示要讓「全台灣人變成中國人」。（圖擷取自館長惡名昭彰YT）

    2025/07/24 14:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道男團在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌後發生插曲，出現中國體育協會人員鬧場，試圖搶奪我國體育署競技組長藍坤田代頒發教育部長鄭英耀的賀電。針對中國暴行，我國政黨紛紛譴責。民眾黨臉書粉專也發文譴責中國，但由於該黨代表性網紅「館長」日前才稱要讓「全台灣人變成中國人」，因此粉專也遭到不少網友留言狂酸。

    民眾黨今日在臉書發文表示，針對中國選手企圖於德國萊茵魯爾世大運，搶奪我國選手的奪牌賀電一事，台灣民眾黨表達強力譴責，這種行為不僅野蠻且毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展。中國以粗暴方式企圖打壓、強奪我方選手賀電，讓單純的體育交流蒙塵。台灣民眾黨肯定體育署官員勇於捍衛選手與國家尊嚴，也呼籲中國立即停止類似措舉，勿再以政治手段打壓台灣選手在國際賽事的精采表現。

    不過，民眾黨代表性網紅館長，日前才稱「726要掀起一場革命，讓台灣全部都變成中國人」，近日直播時，館長也說出不少親中色彩濃厚的言論。對此，不少網友跑到民眾黨臉書貼文下方留言表示「就是要包牌！」、「貴黨主張的兩岸一家親呢？」「太假了」、「這邊也包，那邊也包，台灣包牌黨，讚啦！」「可是館長說726要讓大家都成為這種人」、「依照館長說大家都是中國人何必呢」、「館長說，我們都是中國人」。

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