響應百工百業挺罷免 陶藝家謝東哲：不管那一派都應維護台灣民主

陶藝家謝東哲加入百工百業挺罷免行列。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/07/24 13:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕陶藝家也是社區營造推動者謝東哲，今天中午在臉書發文表示要加入百工百業支持大罷免，強調不管中華民國派、台派或是小草都應該支持「大罷免」，才能維護台灣現有的民主體制。

謝東哲表示，自己未參加任何政黨，擔任過全國的台灣陶藝學會理事長，台灣工藝之家協會理事長，也做過最基層的社區發展協會理事長與國小家長會長。

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謝東哲指出，公民運動無關藍綠白，但關係台灣民主制度與共產極權專制的選擇，特別整理出三個屬性派別要支持大罷免的理由。首先中華民國派支持「大罷免」的理由是中華民國派主張維持現有憲政體制、支持國旗國號，偏重制度穩定與法理合法性；維護代議民主機制，反對濫權或違憲行為，制衡罷免極端立場與激進舔共親匪。

謝東哲說，台派支持「大罷免」的理由為對抗親中勢力、維護主權，強化民意授權的正當性，守護民主程序反制黑箱或惡法，反對併吞。小草支持的理由包括：公民行動的實踐與民主教育，罷免是一種實質參與能推動「人民當家作主」的具體實踐；反對政客與政黨的傲慢與不負責任，拒絕黑箱、鞏固透明治理，打破兩黨壟斷、激起世代覺醒。

謝東哲最後拜託好友們7/26，8/23出來投同意票，強調不想台灣變成新疆、西藏和香港，出門投同意票比香港反送中抗爭更簡單，懇求大家一起維護台灣寶貴的民主法制制度與自由人權。

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