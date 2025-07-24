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    「百工百業挺罷免」旋風 北港8旬退休教師批「台灣人已經給藍委很多機會」

    80歲高姓退休教師批，在野如照審查法案走，也不會走向大罷免一途，台灣人已給很多機會了。（記者李文德攝）

    80歲高姓退休教師批，在野如照審查法案走，也不會走向大罷免一途，台灣人已給很多機會了。（記者李文德攝）

    2025/07/24 13:49

    〔記者李文德／雲林報導〕726首波罷免投票倒數，網路上興起「百工百業挺罷免」，雲林縣議員蔡岳儒、張維崢今（24）日召開「守護後代，罷免是愛」記者會，邀請6名各行各業民眾發聲。80歲高姓退休教師批，在野立委如照審查法案走，也不會走向大罷免一途，台灣人已給很多機會了。

    記者會上6名代表包括家庭主婦阿羚、曾姓醫師、高姓退休國中教師、侯姓音樂老師、曾姓外商企業退休經理人、青農阿鈞輪流上台宣講。

    80歲高老師表示，在國中任教34年，早已退休多年，戶籍已不在北港，但這段時間她不斷回來北港，能說服一個是一個。有次罷團在北港舉辦宣講會，看到志工辛苦的工作，他們願意站出守護台灣後代，心頭不免一酸。不過看到立委把農民預算刪減，「這樣對嗎」。在她能力所及，願意站出來為台灣發聲。

    蔡岳儒說，身為三寶爸，呼籲民眾站出來，這場不只是選舉更是為下一代做出抉擇；張維崢說，當公義被踐踏、人民聲音被忽視，絕對不能沉默，沉默的代價就是下一代承擔，726務必用選票道出心中正義。

    縣議員張維崢（左起）、蔡岳儒舉辦「守護後代，罷免是愛」記者會。（記者李文德攝）

    縣議員張維崢（左起）、蔡岳儒舉辦「守護後代，罷免是愛」記者會。（記者李文德攝）

    縣議員張維崢、蔡岳儒邀請6名各行業代表，呼籲大家726出門投同意票。（記者李文德攝）

    縣議員張維崢、蔡岳儒邀請6名各行業代表，呼籲大家726出門投同意票。（記者李文德攝）

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