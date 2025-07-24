小英罷免文僅160字卻展高度！呂捷曝玄機：7行字我看2了小時

前總統蔡英文在社群上發文挺罷免。（取自蔡英文臉書）

2025/07/24 15:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入白熱化階段，網路上近日掀起一股「百工百業挺罷免」發文風潮，前總統蔡英文也跟進，在社群上發文挺罷免。對此，補教名師呂捷表示，蔡英文這篇文僅160幾個字，卻展現出一位卸任領導人的高度，「短短七行字，我看了兩個小時。」

呂捷今日在臉書發文表示，小英總統發出一篇罷免投票文，短短七行字，讓他看了兩個小時。只有一百六十幾個字，卻展現出一位卸任領導人的高度。呂捷指出，蔡英文沒有點名任何一位立委，卻讓所有關心台灣民主的人都明白，「我站在行動者這一邊」。

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呂捷分析，蔡英文用「感謝」、「公民課」、「實踐民主」，把一場原本可能充滿對立情緒的罷免行動，轉化成一堂台灣人共同參與的民主課程。這不是動員，而是肯定；這不是喊話，而是授權。

呂捷表示，蔡英文的PO文告訴我們：「民主不是政黨的專利，而是人民的日常。」這種說法，沒有仇恨、沒有標籤，卻如定海神針、一錘定音。文末，她寫下：「我會去投票，表達我對公民團體的感謝。」這不是順口一提，而是一記溫柔的詢問：「一起吧！」

呂捷最後說，在這個時代，願意挺身而出的人值得鼓勵。而願意以仰視的角度看待人民行動的政治人物，更值得敬佩。我們走過戒嚴，走過政黨輪替，現在卻被迫走到了「對立的泥沼」。每一張罷免票不論贊成還是反對，都讓政黨、政治人物往後不敢忽視民意的力量。「願台灣，永遠有人為孤獨前行的人點燈。願民主，永遠是人民自己的選擇。民主會失敗，但不可逆；溫柔的力量勝過嘶吼咆嘯。」

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