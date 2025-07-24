為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    小英罷免文僅160字卻展高度！呂捷曝玄機：7行字我看2了小時

    前總統蔡英文在社群上發文挺罷免。（取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文在社群上發文挺罷免。（取自蔡英文臉書）

    2025/07/24 15:01

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入白熱化階段，網路上近日掀起一股「百工百業挺罷免」發文風潮，前總統蔡英文也跟進，在社群上發文挺罷免。對此，補教名師呂捷表示，蔡英文這篇文僅160幾個字，卻展現出一位卸任領導人的高度，「短短七行字，我看了兩個小時。」

    呂捷今日在臉書發文表示，小英總統發出一篇罷免投票文，短短七行字，讓他看了兩個小時。只有一百六十幾個字，卻展現出一位卸任領導人的高度。呂捷指出，蔡英文沒有點名任何一位立委，卻讓所有關心台灣民主的人都明白，「我站在行動者這一邊」。

    呂捷分析，蔡英文用「感謝」、「公民課」、「實踐民主」，把一場原本可能充滿對立情緒的罷免行動，轉化成一堂台灣人共同參與的民主課程。這不是動員，而是肯定；這不是喊話，而是授權。

    呂捷表示，蔡英文的PO文告訴我們：「民主不是政黨的專利，而是人民的日常。」這種說法，沒有仇恨、沒有標籤，卻如定海神針、一錘定音。文末，她寫下：「我會去投票，表達我對公民團體的感謝。」這不是順口一提，而是一記溫柔的詢問：「一起吧！」

    呂捷最後說，在這個時代，願意挺身而出的人值得鼓勵。而願意以仰視的角度看待人民行動的政治人物，更值得敬佩。我們走過戒嚴，走過政黨輪替，現在卻被迫走到了「對立的泥沼」。每一張罷免票不論贊成還是反對，都讓政黨、政治人物往後不敢忽視民意的力量。「願台灣，永遠有人為孤獨前行的人點燈。願民主，永遠是人民自己的選擇。民主會失敗，但不可逆；溫柔的力量勝過嘶吼咆嘯。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播