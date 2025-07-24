台歐半導體短期培訓計畫有成 林佳龍：具體實踐「民主供應鏈」

外交部長林佳龍與「2025台歐半導體短期培訓計畫」交流茶會全體與會人員合照。（外交部提供）

2025/07/24 13:36

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（23）日主持「2025台歐半導體短期培訓計畫」交流茶會，頒發來自波蘭、捷克、立陶宛、義大利、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞及科索沃等8個歐洲國家共119位學員參訓證書。林佳龍強調，此計畫除促進台歐高科技產業合作外，更是賴總統「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的具體實踐。

交流茶會上，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組副主任陸意佶（Luigi Raffone），以及培訓單位國家實驗研究院院長蔡宏營、台灣半導體研究中心（TSRI）主任侯拓宏、成功大學智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤及台灣大學副國際長李君浩等人也應邀出席觀禮。

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林佳龍今天透過社群表示，​台灣作為全球晶片製造的領導者，未來將持續與歐洲等理念相近國家推動人才、科技與產業合作，邀請更多全球優秀青年來台交流，並共同打造非紅供應鏈，強化產業韌性，也為全球民主、和平與繁榮貢獻力量。

他強調，這項培訓計畫除了促進台歐高科技產業合作，更是賴清德總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的具體實踐，自2022年推動至今，已有348名歐洲青年與專業人士參訓。

林佳龍也指出，在半個世紀以前，半導體產業對台灣來說是個全新且陌生的領域。1970年代初期，因為政府的高科技產業發展政策，主動引進海外專業技術，並派遣我國年輕工程師赴美學習積體電路技術。而這批人才，後來也成為讓台灣半導體產業站上世界舞台的核心力量。

他說，如今台灣已是全球晶片生產的重鎮，擁有完整供應鏈與關鍵製程技術，成為全球高科技產業的重要且值得信賴的夥伴。

林佳龍也向青年朋友推薦好友蕭菊貞導演執導的「造山者—世紀的賭注 A Chip Odyssey」紀錄片，講述台灣半導體產業從無到有的歷程，以及台灣面對困難、勇於挑戰的韌性與毅力的縮影。並透露外交部也正在研議協助將影片翻譯成多國語言，讓更多國家的朋友看見台灣科技背後的精神價值。

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