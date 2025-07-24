前福智發言人挺罷免 李忠憲：連出家人都站出來 你還要沉默？

前福智發言人梵因法師。（圖擷取自Threads）

2025/07/24 15:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波罷免投票倒數，網路上興起「百工百業挺罷免」，桃三罷團發言人簡清華（梵因法師）日前也痛心疾呼，說自己一生未曾參與公民運動，這次卻不得不站出來，因為他「最愛的佛教團體被中國女人統戰」。對此成功大學教授李忠憲表示，連出家人都站出來了，你還要沉默嗎？

梵因法師日前在社群平台Threads發文表示，他是出家人，桃三罷團發言人，此次是他出家四十年來，首次參與公民運動。從小選擇從未出錯，建中，中大電機系畢業出家為僧....目前最大挫敗，就是他最愛的佛教團體，被一個中國女人統戰，他用生命挺大罷免，絕對不能再讓最愛的國家，被一群xx，帶往沈淪的深淵。

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李忠憲在臉書PO文表示，說起來有點不好意思，過去因為方便，我常常到某個佛教團體開的商店買東西，也在他們的餐廳吃過好幾次飯。那棟建築就在火車站旁邊，地段精華，空間寬敞、氣氛靜謐，看起來像高級會所。當時只覺得他們有錢，但也沒多想，一直到最近，「百工百業表態大罷免」運動席捲全台，我才第一次認真去了解這個名叫「福智」的團體，也才赫然發現，原來我走進去的不只是佛堂，而是進入了一個龐大、資源驚人的宗教系統。

李忠憲指出，他們不只經營書院、餐廳、文創，還有幼兒園、中小學，甚至提倡所謂的「聖胎計畫」，從懷孕起就開始灌輸佛法，培育「來世菩薩」。更驚人的是，這個龐大的佛教體系，竟然早已被中國勢力滲透，甚至傳出「被中國女人統戰掌控」的內部危機。

李忠憲看到那篇由前福智發言人、出家四十年的比丘所寫的貼文，他痛心疾呼，說自己一生未曾參與公民運動，這次卻不得不站出來，因為他「最愛的佛教團體被中國女人統戰」。

李忠憲續指，這不是一般的口水戰，而是來自體制內部人的真實崩潰與警告，原來，我們過去以為宗教中立、遠離政治，其實只是我們不願去看的假象。當你發現一個你熟悉的信仰團體，竟可能成為中國統戰的跳板，那種背叛感與恐懼，絕不是單靠「依法行政」的假中立能撫平的。

李忠憲分析，這次的罷免運動，從一開始幾乎沒有人看好，到投票前兩天卻奇蹟式翻轉。不只是知識分子、老師、醫師站出來，連工人、司機等等各式各樣的職業通通勇敢站出來，這不是網軍造勢，而是一種來自社會各角落的自發性集結，是我從過去所有參與的公民運動裡，從來沒見過的景象，這些人沒有背後金主、沒有政黨指揮，他們只是看見了台灣正在被一群假道學的偽君子，一步步往深淵帶去。他們知道，如果現在不站出來，下一步就再也沒有回頭路。

李忠憲怒批，而某些人呢？還在說「身分特殊，不方便表態」、「會被誤會，不宜發聲」，說真的，當一位出家人都願意冒著內部壓力站出來說真話，我們這些凡夫俗子還有什麼理由躲在舒適圈裡裝沒事？

李忠憲直言，這次的罷免，早已不是單純的政治運動，而是一場防堵統戰滲透、保護台灣價值的生存之戰，我們不是為了討厭誰而罷免，我們是為了不讓台灣變成下一個被宗教、媒體與資本合力吞噬的失落之地，這一次，有宗教界的核心人士終於說出：「我們不接受統戰，哪怕是披著宗教外衣的那一種。」這句話，值得我們記一輩子，大罷免大成功！

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