羅廷瑋挺世大運跆拳道選手口誤「曾經是黑道」 盧秀燕急糾正

羅廷瑋挺世大運跆拳道選手，口誤自稱「曾經是黑道」，一旁的盧秀燕急糾正。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/24 13:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣跆拳道代表隊23日在德國萊茵魯爾世大運奪男團銀牌，中國代表團連日干擾，昨更企圖搶奪頒發給選手的部長賀電，還要求撤下台灣國旗，引發國人憤慨。台中市長盧秀燕今偕台中市國民黨立委羅廷瑋共同譴責中共行為，羅廷瑋一度口誤，強調他也學過跆拳道，「自己曾經也是黑道」，對跆拳運動賽事極關心，一旁的盧秀燕當場急糾正，羅廷瑋會意過來後趕緊修正說他是「跆拳道黑帶」。

台灣世大運跆拳道選手昨日摘團體銀牌，賽後領獎時竟遭中國代表團鬧場，事件也引發國人怒火，盧秀燕今與羅廷瑋同聲譴責中共行為蠻橫，盧秀燕另高度肯定體育署長鄭世忠表現，運動部將成立，建議總統賴清德與行政院長卓榮泰拔擢鄭世忠作部長。

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羅廷瑋發言時卻發生口誤，一度讓旁人替他捏一把冷汗；他說，樂見運動部成立，鄭世忠擔任體育署長表現有目共睹，肯定他這次強力捍衛中華民國與選手權益；羅另說，他也有在學跆拳道，「曾經也是黑道」，對於跆拳道賽事相當關心，他也要聲援世大運選手得到佳績，讓世界看到。

羅廷瑋說完還未發現口誤把自己說成「曾經是黑道」，盧秀燕在一旁趕緊小聲提醒他，「你有口誤，是黑帶」，羅廷瑋還未會意過來，旁人包括媒體也加入提醒「是黑帶不是黑道」後，羅廷瑋才趕緊說，對不起，並加重語氣說，「我是黑帶」，之前也學習跆拳道。

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