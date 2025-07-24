出奧步？台中投開票所設在空屋、葬儀社 卓榮泰說話了

台中市這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、葬儀社、半露天的空地。（資料照，市議員曾朝榮提供）

2025/07/24 13:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕726大罷免倒數，台中市民發現這次有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，甚至有葬儀社、半露天空地，市議員曾朝榮、江肇國懷疑選務單位製造投票障礙。行政院長卓榮泰今（24）日在院會中表示，所有的選務作業都要公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會也應要積極避免各項爭議產生。

卓揆表示，針對媒體報導7月26日投開票所地點更動影響國人行使公民權利，請中選會要求各地方選委會加強說明，提醒國人主動檢視投票通知單上的投票地點是否與過往相同，如發現投票所有變動，要提醒國人，預先了解新投票所的路線。

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卓揆表示，希望地方政府或各地方選委會能主動協助，針對有投票所變更區域，應在原投票所地點提供具體指引，讓走到舊地點的民衆，能在最短的時間內改往到新的地點。

卓揆說，設置在非常不適當地點投票所，現階段再進行變更雖有其困難，但一定要進行記錄，為日後設置投票所地點的依據。中選會要向地方選委會來進行宣導以及明確要求，不能再發生不合理變更投票所的情形。

卓揆指出，無論選舉或罷免都是民主程序，都是國人的基本參政權利行使，應該要一視同仁，所有選務作業都要公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動的情形，各地方選委會也應該要積極避免各項爭議產生，事前做好更多的規劃與說明，讓每一位國人都能迅速與方便行使公民權利，力求選務工作公正辦理。

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