政大退休教授彭明輝挺罷免 盼延續《認識台灣》主體精神

政大歷史系退休教授彭明輝表態挺罷免，有人認為台灣天然獨就是《認識台灣：社會篇》的第1代讀者，「我不敢這樣說，但我們曾追隨先輩的腳步，努力建構以台灣主體的思考，因為我深愛這小小多山的島嶼」。（圖擷自「minghui708」Threads，本報合成）

2025/07/24 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票最後倒數，Threads平台近日掀起「百工百業挺罷免」串流熱潮，對此政大歷史系退休教授彭明輝表態挺罷免，有人認為台灣天然獨就是《認識台灣：社會篇》的第一代讀者，「我不敢這樣說，但我們曾追隨先輩的腳步，努力建構以台灣主體的思考，因為我深愛這小小多山的島嶼」。

彭明輝今於Threads平台發文表示，「我是政大歷史系退休教授彭明輝，不是清大彭明輝，筆名吳鳴」。他出生於花蓮豐田，父母皆不識字，務農，為了能和新竹的親人通信，送我入學。從小學到幸運取得歷史學博士，乞食講堂30年，教學與研究平凡無可述。

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彭明輝提及，除了歷史學者，他也是文字工作者，出版過幾本散文集。熱愛音樂，喜歡煮食。他是業餘毛筆字愛好者，每日臨帖習字，「大安強強滾罷團發行的《四能報》，刊頭是我寫的。喜歡啤酒的朋友，也許喝過啤酒頭廿四節氣和年度啤酒，酒標也是我寫的」。

彭明輝最後說，因為生命的偶然遭逢，1997年，由杜正勝院士擔任主任委員，林富士和他執筆撰寫的教科書《認識台灣：社會篇》，曾引發統獨爭議。「有人認為台灣天然獨就是《認識台灣：社會篇》的第一代讀者，我不敢這樣說，但我們曾追隨先輩的腳步，努力建構以台灣主體的思考，因為我深愛這小小多山的島嶼。我支持大罷免，大成功。」

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「我74年次，我當年是第一屆使用『認識台灣』的國中生，感謝您對台灣歷史教育的貢獻」、「我73年次，剛好用到試用本！我國二讀完就出國了，很巧的是今年年初回台探親也整理小時的東西，竟然發現我特別把這本歷史課本留著！我這次會飛回去，7/26早上抵達台灣投票！一定要大罷免大成功」。

柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安留言指出「小時候不覺得怎麼樣，長大很慶幸社會課有認識台灣這本教材」，立委吳沛憶也在底下留言說「我也是認識台灣教材第1屆的學生，這本封面到現在還記得！最特別的一本。影響了我的世界觀，謝謝老師！」。

彭明輝提及，他是業餘毛筆字愛好者，每日臨帖習字，「大安強強滾罷團發行的《四能報》，刊頭是我寫的」。（圖擷自「minghui708」Threads）

對此政大歷史系退休教授彭明輝表態挺罷免，有人認為台灣天然獨就是《認識台灣：社會篇》的第1代讀者，「我不敢這樣說，但我們曾追隨先輩的腳步，努力建構以台灣主體的思考，因為我深愛這小小多山的島嶼」。（圖擷自「minghui708」Threads，本報合成）

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