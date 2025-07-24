為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆安樂市場催罷免票 吳沛憶批藍營臨時抱佛腳

    立委吳沛憶與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/24 14:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕大罷免選前2天，市場成為催票熱點，新北市長侯友宜早上陪國民黨立委林沛祥到安樂市場掃街，侯友宜等人前腳剛走，民進黨立委吳沛憶和罷團就到安樂市場，籲民眾要726投同意罷免。吳沛憶並批國民黨立委過去在立法院大砍預算，選前才來臨時抱佛腳。

    侯友宜今天上午8點陪林沛祥到安樂市場掃街，向攤商及民眾問好，請大家支持林沛祥投下不同意票。吳沛憶、市議員鄭文婷、吳驊珈與罷團基隆絕沛志工，上午10點也到安樂市場拜票，呼籲民眾726要投同意罷免票，大罷免大成功。

    吳沛憶說，她也是基隆的女兒，在基隆還有親戚，過去這1年來，台北市、新北市和基隆市很多市民對藍委行為都看不下去。距離罷免投票日倒數，藍營的大咖頻頻出動搶救國民黨的立委、搶救林沛祥，但民意代表不要選前臨時抱佛腳的，真正要顧生活、顧人民，應該在立法院裡幫人民支持預算，在立法院裡面提出好的法案，而不是過去1年來在立法院裡面，大砍社會福利、大砍租金補貼、大砍國防預算，結果到選前2天才臨時抱佛腳，在市場裡握手拜託民眾。台灣人民要拜託林沛祥、拜託國民黨，在立法院裡面好好的看好國家，這才是人民需要的。

    立委吳沛憶（中）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶（中）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶（左）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶（左）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播