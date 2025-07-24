基隆安樂市場催罷免票 吳沛憶批藍營臨時抱佛腳

立委吳沛憶與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

2025/07/24 14:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕大罷免選前2天，市場成為催票熱點，新北市長侯友宜早上陪國民黨立委林沛祥到安樂市場掃街，侯友宜等人前腳剛走，民進黨立委吳沛憶和罷團就到安樂市場，籲民眾要726投同意罷免。吳沛憶並批國民黨立委過去在立法院大砍預算，選前才來臨時抱佛腳。

侯友宜今天上午8點陪林沛祥到安樂市場掃街，向攤商及民眾問好，請大家支持林沛祥投下不同意票。吳沛憶、市議員鄭文婷、吳驊珈與罷團基隆絕沛志工，上午10點也到安樂市場拜票，呼籲民眾726要投同意罷免票，大罷免大成功。

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吳沛憶說，她也是基隆的女兒，在基隆還有親戚，過去這1年來，台北市、新北市和基隆市很多市民對藍委行為都看不下去。距離罷免投票日倒數，藍營的大咖頻頻出動搶救國民黨的立委、搶救林沛祥，但民意代表不要選前臨時抱佛腳的，真正要顧生活、顧人民，應該在立法院裡幫人民支持預算，在立法院裡面提出好的法案，而不是過去1年來在立法院裡面，大砍社會福利、大砍租金補貼、大砍國防預算，結果到選前2天才臨時抱佛腳，在市場裡握手拜託民眾。台灣人民要拜託林沛祥、拜託國民黨，在立法院裡面好好的看好國家，這才是人民需要的。

立委吳沛憶（中）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

立委吳沛憶（左）與罷團志工到基隆安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

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