竹市華德福校園驚見他校廢棄物 藍籲嚴辦、綠諷高虹安只會挖土無建樹

高虹安市府挖華德福學校的校園草皮驚見他校的廢棄物，國民黨市議會黨團籲檢調單位嚴辦。（記者洪美秀攝）

2025/07/24 14:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會國民黨黨團今天召開記者會針對市府在華德福實驗學校的草皮層挖到廢棄物及他校的校園廢棄物，除要求市府嚴查外，也呼籲檢調單位應盡速徹查，並質疑華德福學校的承包商與棒球場和育賢國中改善工程皆是同個統包商，質疑統包商會如此做，是否因與前市府林智堅關係好，或由高層授意？

對此，民進黨市議會黨團表示，無論是新竹棒球場或華德福，檢調早已積極偵辦，籲國民黨、民眾黨「保安」議員尊重司法，不要為高虹安的無能找藉口，有任何貪贓枉法，請檢調勿枉勿縱。

請繼續往下閱讀...

市議員楊玲宜更諷建議市府應全面開挖新竹市，把每項前朝遺留下來的市政基礎建設，都翻起來挖好挖滿，除送檢調，更要全部送美國實驗室。

市府工務處表示，對統包商巨佳營造在華德福學校場域掩埋廢棄物表達憤怒並希望盡快釐清真相。因市府目前僅局部開挖，僅能針對所見證據資料研判，未來若需進行較大範圍開挖移除，且在過程中有發現可判讀廢棄物來源證據，將再提供給相關單位調查。

國民黨市議員吳旭豐說，林智堅敢發文說新竹需要更美好的未來，他也問林智堅敢不敢出來說，之前做了這些事情，有沒有跟市民道歉？呼籲檢調盡速查清楚，而不是把罪都在巨佳營造身上。

陳慶齡說，當初育賢國中及華德福學校和棒球場都是由巨佳營造承攬，在巨佳營造承攬的工程中，為什麼會有營建廢棄物或他校廢棄物埋在地底下？質疑這些營建廢棄物可倒在棒球場、或華德福，難道沒有高層的授意，承包商敢這麼做嗎？籲檢調單位徹查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法