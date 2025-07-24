柯文哲聲請罷免投票 北市選委會、北所均請求駁回

前台北市長柯文哲由於京華城案遭羈押，向法院聲請准以適當方法，於26日完成罷免案投票。台北高等行政法院24日開庭，柯文哲委由代理人律師蕭奕弘出庭。（記者羅沛德攝）

2025/07/24 14:24

首次上稿：13:23

更新時間：14:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕726罷免投票在即，民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案目前仍於羈押禁見，近期收到台北市選委會寄發的投票通知書，昨委任律師提起行政訴訟及假處分聲請，爭取行使投票權。台北高等行政法院今上午開庭進行調查證據程序，律師蕭奕弘表示，柯文哲京華城一案仍於審理，依法仍應推定無罪，依法應享有公民權，並向法官提出三項投票方案，盼能讓柯文哲行使投票權益。

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蕭奕弘援引2022年新冠疫情期間，有許多選民因居家隔離無法前往投票所的情況，以及2023年總統及立委選舉中受刑人無法參與投票的事例，強調收容人在法律上應享有投票權，不應受到任何形式的限制。他並指出，部分歐洲國家如法國、加拿大、義大利等，均已允許收容人於監所內採取通訊投票方式完成投票。柯文哲案件尚未判決，依法應推定無罪，國家有義務保障其基本權利，應允許其行使罷免案中的投票權。

蕭奕弘並向法官提出三項替代方案：一、於看守所內設置投票所，並在全程公開監督下完成程序，再將選票送至選務機關；二、由矯正機關安排戒護人力，護送柯文哲外出至原指定投票所投票；三、採行通訊投票方式，柯文哲於看守所內完成填寫後將選票彌封，由所方轉交予選務機關，此方式更可避免過度占用戒護人力。

台北市選委會表示，依規定凡符合資格的收容人，選務機關均會寄發投票通知單，若因個人身處環境無法實際投票，不能視為選委會剝奪其投票權。依現行投票制度，投開票所須設於公開場所，由不特定人監督完成投票與開票程序，在監所內設置投票所，難以符合該原則；至於是否實施不在籍或通訊投票，則需透過社會及立法層面的共識推動。

選委會進一步說明，目前制度係立法者共識所形成，旨在確保「秘密投票」原則，現行法律並未授權選委會於非指定地點設立投票所，也未明文允許收容人採通訊投票，不在籍投票等制度，須經立法明訂，始能據以執行並作為裁判依據，在沒立法形成前，建請駁回聲請。

台北看守所則回應，戒護機關職責係避免收容人逃逸或串供，若安排外出投票恐有違憲疑慮。尤其罷免投票當日人流眾多，考量戒護人力不足、工時有限，加上是否應由戒護人員陪同進入投開票所亦牽涉秘密投票原則，實務執行上具高度難度，請求駁回聲請。

庭末，法官裁示，將就本案審議後，將於明日宣布裁定結果。

前台北市長柯文哲由於京華城案遭羈押，向法院聲請准以適當方法，於26日完成罷免案投票。台北高等行政法院24日開庭，柯文哲委由代理人律師蕭奕弘出庭。（記者羅沛德攝）

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