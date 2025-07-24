曝我世大運賀電內容 林俊憲嗆：關你們中國人什麼事？

林俊憲PO出賀電內容，怒嗆關你們這些中國人什麼事？（圖擷取自 臉書）

2025/07/24 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌後，中國不斷挑釁我國代表團，今天凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團再度企圖暴力強奪，對此，民進黨立委林俊憲PO出賀電內容，怒嗆「關你們這些中國人什麼事？」

林俊憲在臉書PO文表示，在德國世大運被兩個中國代表團成員試圖野蠻搶走的賀電就長這個樣子，內容可以很清楚看到，這只是一張由我國部長發出、收信人是我國選手的祝賀信，不牽涉任何國際組織或其他國家，關你們這些中國人什麼事？

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林俊憲指出，他特意強調信件內容，就是希望大家意識到，這起事件的嚴重程度，已經不是在國際場合打壓而已，而是更進一步侵門踏戶，只要遇到台灣人，就要從根本上挑戰我們每一個人內心裡的認同。

林俊憲直言，「要讓台灣人變成中國人」，不是某個網紅說說而已，他們確確實實在執行，我們的每一次表態、每一張投票，早已沒有任何模糊空間。

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

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