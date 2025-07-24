中國兩度搶奪我選手賀電 卓榮泰：戳破虛情假意謊言

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

2025/07/24 12:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌後，中國不斷挑釁我國代表團，今天凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團再度企圖暴力強奪，對此，行政院長卓榮泰今天在院會表示，這種無理挑釁行為，赤裸裸戳破中國所謂兩岸「融合發展」、「交友交心、走近走親」的謊言，所有口蜜腹劍與虛情假意，會讓台灣青年看得更清楚。

卓揆高度讚許教育部體育署長鄭世忠及競技運動組藍坤田組長，這次率領我國2025年世大運代表團到德國參加比賽，在我國跆拳道奪得銀牌並頒發教育部長賀電時，竟遭中方人士無理干預，並且企圖搶奪，現場發生激烈的言語衝突造成國際笑話，藍坤田當場駁斥，維護我國主權與青年運動選手們的權益。

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卓揆說，這次事件已不是第一次，日前已發生過一次，他前天也聯絡鄭世忠，並指示「對的事情就要堅持」，面對各種無理取鬧行為，要當場予以駁斥，而這次所有體育署相關隨行人員，在現場勇於表達政府立場，維護我國青年朋友權益，他表示高度讚許與肯定。

卓揆強調，運動比賽現場頒發對我國奪牌選手的賀電，是對青年朋友在競技場上優異表現直接肯定與鼓勵。但中方人士完全無視於我國青年在國際競技競賽場上的表現，現場發生這種無理挑釁行為，這不只是政治干預體育，也不只是比賽輸贏問題，而是赤裸裸的戳破中國近年來所謂的兩岸融合發展，對於台灣青年要「交友交心、走近走親」的謊言，讓我們看清中共本質，並認清統戰手法。在這次事件中，所有口蜜腹劍與虛情假意，會讓所有國內青年看得更清楚。

卓揆表示，我們要給予教育部及體育署所有隨行人員及行政人員高度的肯定，也希望選手們繼續在運動場上優異表現，為國爭光。而隨行人員一定會在維護國家主權及青年朋友們參賽權利前提下，來善盡他們責任。所有國人要對在國際上參加競賽活動的國家代表隊，給予最高的支持與肯定。

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