獨家》共機挑釁大罷免？空軍驅離廣播遭干擾嗆「中華民國早就亡了」

共機挑釁。（資料照，國防部提供）

2025/07/24 12:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今（7月24日）上午9時24分，中華民國空軍在西南空域執行例行巡弋任務，針對入侵的中共軍機進行廣播驅離，卻遭惡意無線電干擾。空軍廣播甫喊出「中華民國空軍廣播」即被不明來源的無線電插入，挑釁嗆聲「中華民國早就亡了！」此舉正值週末「大罷免」投票前夕，共軍挑釁意味濃厚，意圖干擾台灣內部政治，引發軍事迷與國人高度關注。

據國防部即時軍事動態顯示，近期共機頻繁侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），今年已累計超過千架次，創歷史新高。今日事件更顯囂張，空軍戰機升空監控，試圖以標準程序驅離共機，卻罕見遭遇無線電干擾，且對方語氣充滿挑釁，直接攻擊國家主權。軍事粉專Taiwan Adiz錄下對話，諷刺共軍「選在罷免前夕搞亂，居心叵測」。

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「大罷免」潮席捲全台，與兩岸緊張局勢及國會改革爭議密切相關。共軍此時挑釁，顯然試圖製造社會不安，影響選民情緒。

軍事粉專Taiwan Adiz分析，共軍近年加大對台心理戰，無線電干擾並非首次，但如此明目張膽的挑釁言論，顯示其試圖在敏感時刻施壓。空軍除加強監控外，也將提升電子戰防禦能力，嚴防類似事件重演。面對共軍挑釁，國人應保持冷靜，堅定捍衛民主與主權，不讓外部勢力得逞。

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