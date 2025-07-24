為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》共機挑釁大罷免？空軍驅離廣播遭干擾嗆「中華民國早就亡了」

    共機挑釁。（資料照，國防部提供）

    共機挑釁。（資料照，國防部提供）

    2025/07/24 12:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今（7月24日）上午9時24分，中華民國空軍在西南空域執行例行巡弋任務，針對入侵的中共軍機進行廣播驅離，卻遭惡意無線電干擾。空軍廣播甫喊出「中華民國空軍廣播」即被不明來源的無線電插入，挑釁嗆聲「中華民國早就亡了！」此舉正值週末「大罷免」投票前夕，共軍挑釁意味濃厚，意圖干擾台灣內部政治，引發軍事迷與國人高度關注。

    據國防部即時軍事動態顯示，近期共機頻繁侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），今年已累計超過千架次，創歷史新高。今日事件更顯囂張，空軍戰機升空監控，試圖以標準程序驅離共機，卻罕見遭遇無線電干擾，且對方語氣充滿挑釁，直接攻擊國家主權。軍事粉專Taiwan Adiz錄下對話，諷刺共軍「選在罷免前夕搞亂，居心叵測」。

    「大罷免」潮席捲全台，與兩岸緊張局勢及國會改革爭議密切相關。共軍此時挑釁，顯然試圖製造社會不安，影響選民情緒。

    軍事粉專Taiwan Adiz分析，共軍近年加大對台心理戰，無線電干擾並非首次，但如此明目張膽的挑釁言論，顯示其試圖在敏感時刻施壓。空軍除加強監控外，也將提升電子戰防禦能力，嚴防類似事件重演。面對共軍挑釁，國人應保持冷靜，堅定捍衛民主與主權，不讓外部勢力得逞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播