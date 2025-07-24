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    中國強搶我世大運賀電 時力譴責「對台灣主權的踐踏」

    中國代表團企圖暴力強奪我賀電，時代力量痛批：「這種光天化日下的暴力行為，這種行徑就是對台灣主權的踐踏。」（圖擷自時代力量臉書）

    中國代表團企圖暴力強奪我賀電，時代力量痛批：「這種光天化日下的暴力行為，這種行徑就是對台灣主權的踐踏。」（圖擷自時代力量臉書）

    2025/07/24 13:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌後，中國不斷挑釁我國代表團，今天凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團再度企圖暴力強奪，引發台灣社會不滿，時代力量痛批：「這種光天化日下的暴力行為，這種行徑就是對台灣主權的踐踏。」

    時代力量在臉書表示，德國世大運我國跆拳道男子團體賽奪下銀牌，正當體育署代表教育部長頒發賀電時，中國大學生體育協會的人員竟然在現場意圖搶奪、阻撓。

    時力指出，台灣選手在國際賽場上，以實力與意志力贏得的每一份榮耀，都是屬於選手、屬於台灣的光榮。中國不僅無權干涉，更沒有資格搶奪屬於台灣的掌聲與祝賀。時力嚴厲譴責這種光天化日下的暴力行為，這種行徑就是對台灣主權的踐踏。

    時力表示，中國一再透過體育賽事操弄國族情緒、打壓台灣選手的國際參與，現在更是直接出手搶奪我國官員親頒的賀電，已嚴重損害體育精神與基本尊重。時力認為，台灣的榮耀，不容竊奪；中國不僅無權代表台灣，更無資格干涉台灣選手的國際參與，最後重申「這些光榮屬於努力的台灣選手，絕不容中國扭曲或竊取！」

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