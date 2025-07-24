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    戴錫欽喊「掉一席就辭主委」 網友笑了：找理由落跑？

    國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（圖左）今日上媒體人黃暐瀚（圖右）的節目時表示，台北市5席立委「掉任何一席，就辭掉主委職務」。（圖擷取自黃暐瀚臉書）

    國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（圖左）今日上媒體人黃暐瀚（圖右）的節目時表示，台北市5席立委「掉任何一席，就辭掉主委職務」。（圖擷取自黃暐瀚臉書）

    2025/07/24 13:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽今日上媒體人黃暐瀚節目時表示，台北市5席立委「掉任何一席，就辭掉主委職務」。黃暐瀚今日節目後在臉書分享此事，不料一堆網友留言表示：「找理由落跑」、「之前就說很想辭主委了啦」。

    黃暐瀚今日在臉書發文表示，戴錫欽今日上《黃暐瀚撞新聞》分析台北市五席的立委罷免選情，他的目標保住北市5席立委，一席都不能少，只要掉一席，就辭主委，以示負責。

    戴錫欽也分析，罷團能量強，北市5立委的罷免票都會超過25%門檻。賴士葆、羅智強、李彥秀有信心過關，王鴻薇、徐巧芯情勢較嚴峻。投票率如果低，連賴士葆都危險，而如果徐巧芯、王鴻薇真的被罷掉，將重擊蔣萬安2026選情與議員佈局。

    然而貼文下方，網友紛紛表示：「看來你也是不想收這個爛攤子嘛」、「我知道，戴議長擺明是要辭主委」、「你看他有多不想幹啊」、「找理由落跑」、「之前就說很想辭主委了啦，順勢找一個台階下而已」、「他本來就不想做主委」、「如果辭掉議長，我就相信他是認真的」。

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