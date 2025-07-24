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    大法官人事案明表決 黃國昌：看人選有沒有風骨「向當權者說不」

    黃國昌表示，會看重大法官人選「有沒有風骨向當權者說不」。（記者孫唯容攝）

    黃國昌表示，會看重大法官人選「有沒有風骨向當權者說不」。（記者孫唯容攝）

    2025/07/24 13:25

    〔記者孫唯容／台北報導〕大法官人事案將在明（25日）投票表決，時間點落在立委罷免投票前一日，今（24日）民眾黨主席黃國昌陪同立委王鴻薇車掃前接受媒體訪問，黃國昌表示，會看重大法官人選「有沒有風骨向當權者說不」；王鴻薇則表示，被提名人是由賴清德總統提名，那是不是變成賴清德只有上意，沒有顧及到大法官具有的超然、獨立運作的風骨。

    黃國昌表示，民眾黨團立場清楚，就是大法官人選有沒有風骨向當權者說不，是不是能夠捍衛真正的憲法精神、憲法價值跟專業來進行實質的審查，在上一次大法官審查中，民眾黨對一位敢說真話的學者投下贊成票，卻看見民進黨全體對那位學者封殺，清楚呈現民進黨要挑的不是大法官，民進黨要挑的是「隨黨意是從」的工具。

    黃國昌說，在此前提下會特別著重，被提名人是否有勇氣向當權者的違法濫權說不，向賴清德政府混亂國家體制，種種倒行逆施的作為說不，明天早上民眾黨黨團會召開晨會，經過集體討論後再做出回應。

    王鴻薇則表示，國民黨團會一致進場投票，若是偏遠地區的立委，如果時間關係，能准許請假；至於投票人選，首先要看，當然要看大法官被提名人的學經歷背景；第二，同時委員也提出很多問題，包含廢死，現在司法官會議一再介入行政跟立法間的爭議，也就是司法干預政治的，他們回應是什麼。

    王鴻薇說，第三點非常重要，被提名人是由賴清德總統提名，那是不是變成賴清德只有上意，沒有真正去顧及到一個大法官具有的超然、獨立運作的風骨。明天早上國民黨團會召開黨團大會，集合大家的決定，最後明天的投票結果，也會在整個大會結束之後，做出最好到選擇。

    王鴻薇則表示，被提名人是由賴清德總統提名，那是不是變成賴清德只有上意，沒有顧及到大法官具有的超然、獨立運作的風骨。（記者孫唯容攝）

    王鴻薇則表示，被提名人是由賴清德總統提名，那是不是變成賴清德只有上意，沒有顧及到大法官具有的超然、獨立運作的風骨。（記者孫唯容攝）

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