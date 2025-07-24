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    中國蠻搶賀電遭現場記者嗆爆 沈榮欽讚「實在很猛」

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    2025/07/24 13:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，中國隊竟暴力阻撓我國頒發賀電給選手，所幸我國體育署官員與現場記者聯合組成人牆，喝斥並阻擋對方野蠻行徑。對此，民進黨新北市議員卓冠廷大讚「捍衛台灣尊嚴」，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直呼該名記者「實在很猛」。

    沈榮欽今天（24日）在臉書發文指出，在國際場合上，通常是中國政府派出的人員咄咄逼人、搶奪國旗，甚至派出外交人員到台灣國慶酒會毆打台灣外交人員、恐嚇外賓，還威脅出訪的副總統人身安全等，「這次民視記者莊順發勇敢抵禦中國隨隊人員企圖搶奪台灣政府賀電，並高聲怒斥對方無禮強奪，實在很猛！」

    沈榮欽續指，台灣在這裡有一困境，因為沒有正式邦交，所以台灣駐外人員若動手還擊，可能會被起訴，但是如果動手的是中國外交部駐外人員，仗著外交官保護，最多被遣返，還常常能夠升官，所以對海外台灣人下手越來越狠。

    卓冠廷則在臉書表示，除了體育署官員沒有退讓外，特別感謝民視記者莊順發質疑中國鬧場者「你要幹什麼」「走開」，捍衛台灣媒體的採訪權、更保護了台灣選手的尊嚴！

    卓冠廷強調，中國是有計劃的挑釁、搶奪賀電！這次的德國萊茵魯爾世大運中，在台灣於桌球團體拿金牌後，中國開始有騷擾行為，跆拳道拿銀牌更直接被搶賀電。「中國自認可以這樣肆無忌憚的欺負台灣，但他們錯了！台灣人只會更堅定地守護我們的民主！」

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