新政治提款機籲送走停職的高虹安 順便讓施淑婷回家吃自己

新竹市新政治提款機粉專也發文籲市民726送走停職1年的高虹安離開新竹市，不要讓前年萬聖節黑衣臉譜人的事件重演。（照片取自新竹市新政治粉專）

2025/07/24 13:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）後天（26日）就要舉行罷免投票，除百工百業表態挺大罷免，新竹市新政治粉專今天發文提到，新政治提款機是新竹新政治專家，但支持大罷免大成功。並提到停職要被罷免投票的高虹安在罷免說明會上高談闊論，能言善道。但也想問記得前年萬聖節的臉譜黑衣人嗎？有市民無故被包圍，但高虹安至今未譴責過，並稱高虹安「2022選舉以前，跟新竹沒有關係；2022到2024擔任市長也毫無貢獻；2024到2025停職的這1年，幾乎消失。

粉專強調，「這座城市的過去跟現在都於妳無關，未來當然也不需要妳。這週六以後，我們會送妳離開新竹，不准妳再用妳的官司綁架這座城市。」

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該粉專也提到，高虹安及市府整天像網軍一樣消費新竹棒球場，實際上卻毫無作為；瞎掰故事收割學生努力成果；市政滿意度、預算執行率全國倒數；自由車場號稱完工99%，卻讓裁判長受傷，到現在還是不能用；宣稱2025關埔全區空橋完工，一座都沒完工，跳票還說別人造謠。

粉專號召市民週六一起守護民主、因為726是守護新竹最重要的一天，更是高虹安停職1週年。籲市民本週六送高虹安離開新竹，不准高虹安再用官司綁架新竹市，還附帶提到，罷免高虹安還可順便讓滿口髒話的民政處長施淑婷回家吃自己。

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