中國硬搶我世大運賀電 民進黨：藍白大砍預算有臉說不影響？

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/07/24 12:58

〔記者陳政宇／台北報導〕我國跆拳道男子團體24日在萊茵魯爾世大運摘下銀牌，卻遭中國選手暴力搶奪賀電。民進黨發言人吳崢今（24）日批評，藍白大刀一砍台灣的外交預算以及體育預算，當初還說「不影響選手」，若無體育署後勤團隊保護選手，中國暴力恐得逞，「國民黨還有臉說不影響選手嗎？」

針對我國代表團於世大運奪牌，卻遭到中國人士搶奪政府賀電一事，民進黨今發布聲明表示，嚴厲譴責中方如此粗暴行為。我國代表團的選手在國外競賽，中國卻以粗暴、暴力的不文明手段，不僅阻擾賀電還有許多干擾手段。我們幫自己選手加油，選手在得到獎牌時，政府給予賀電恭喜選手，這是非常理所當然且應該的。

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民進黨呼籲，台灣所有同胞更應不分你我，大家團結起來為我們的選手加油。中國這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，應該予以譴責，這樣的行為既不文明更不應該。

吳崢則於社群平台發文說，強烈譴責中國野蠻的行為，台灣人永遠會做體育選手的後盾，本屆世大運台灣桌球奪金後，中國就開始不斷惡意干擾台灣團隊，今天更使用暴力，直接用搶的。這就是中共在國際上打壓台灣的縮影，用暴力、用威嚇，意圖搶走屬於台灣人的一切，搶走台灣的主權。

吳崢說，感謝所有外交人員、體育後勤團隊以及記者朋友，在德國給予選手一切的支援，也不斷向主辦方、德國政府、國際爭取台灣權益，也才能擋下中國這次的流氓暴力惡行。

不過，吳崢強調，「台灣的外交預算和體育預算，被藍白大刀一砍」，當初藍白還大言不慚的說「不影響選手」，但這次若無體育署的後勤行政團隊在旁預警、保護選手，中國的暴力恐將得逞，國民黨還有臉說「不影響選手」嗎？沒有「體育歸體育」，面對中共這樣騷擾打壓台灣體育選手的惡行，拜託台灣人站出來，用行動挺台灣、挺體育。

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