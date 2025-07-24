為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市華興里長發文挺罷免：大家有共識罷掉賴士葆

    文山區華興里里長陳峙穎昨晚在社群媒體上發文公開支持罷免（截自臉書陳峙穎 幸福華興）

    文山區華興里里長陳峙穎昨晚在社群媒體上發文公開支持罷免（截自臉書陳峙穎 幸福華興）

    2025/07/24 13:17

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕文山區華興里里長陳峙穎昨（23日）晚在社群媒體上發文公開支持罷免。文中提到，因2020年底拍攝影片無提及賴士葆、2023年未陪同賴士葆立委連任站台，9千名里民就此被賴士葆服務處封殺。賴士葆今（24日）並無直接回應，表示這是細節問題，私底下再說。陳峙穎則說，發文之前以為會收到更多謾罵，他更提到，選區內大家有共識罷免賴士葆。

    陳峙穎昨天的發文寫道，他剛上任便拜託賴士葆協助移除世新大學與考試院人行道上的電線桿，將纜線地下化，讓民眾安心行走。陳峙穎卻因拍攝華興里MV沒有提及賴士葆，在去年選舉前也未幫賴士葆站台，遭到賴士葆服務處冷暴力。直至今年2月，面臨罷免壓力，賴士葆服務處才送一盒飲料到里辦公室。

    陳峙穎坦白，發了公開支持罷免的文章後，支持的民眾迴響比想像中多，原先預期會有更多謾罵。陳峙穎觀察，藍營選民已經開始鬆動，實際上，過去都是含淚投賴士葆和國民黨，但其實希望可以世代交替。他也分享，有部分人沒有簽署二階連署，不過說投票日當天將會投同意票，「大家是有共識罷免賴士葆。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播