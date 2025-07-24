北市華興里長發文挺罷免：大家有共識罷掉賴士葆

文山區華興里里長陳峙穎昨晚在社群媒體上發文公開支持罷免（截自臉書陳峙穎 幸福華興）

2025/07/24 13:17

〔記者蔡愷恆／台北報導〕文山區華興里里長陳峙穎昨（23日）晚在社群媒體上發文公開支持罷免。文中提到，因2020年底拍攝影片無提及賴士葆、2023年未陪同賴士葆立委連任站台，9千名里民就此被賴士葆服務處封殺。賴士葆今（24日）並無直接回應，表示這是細節問題，私底下再說。陳峙穎則說，發文之前以為會收到更多謾罵，他更提到，選區內大家有共識罷免賴士葆。

陳峙穎昨天的發文寫道，他剛上任便拜託賴士葆協助移除世新大學與考試院人行道上的電線桿，將纜線地下化，讓民眾安心行走。陳峙穎卻因拍攝華興里MV沒有提及賴士葆，在去年選舉前也未幫賴士葆站台，遭到賴士葆服務處冷暴力。直至今年2月，面臨罷免壓力，賴士葆服務處才送一盒飲料到里辦公室。

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陳峙穎坦白，發了公開支持罷免的文章後，支持的民眾迴響比想像中多，原先預期會有更多謾罵。陳峙穎觀察，藍營選民已經開始鬆動，實際上，過去都是含淚投賴士葆和國民黨，但其實希望可以世代交替。他也分享，有部分人沒有簽署二階連署，不過說投票日當天將會投同意票，「大家是有共識罷免賴士葆。」

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