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    首頁　>　政治

    中國選手施暴奪我世大運賀電 綠委：輸不起就霸凌台灣

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    2025/07/24 12:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，頒獎典禮結束後，代表團頒發賀電，中國代表團卻企圖暴力強奪。對此，立法院民進黨團今（24日）批評，台灣發賀電給予選手光榮，中國依舊不進步、不文明地霸凌台灣．藉此轉移輸掉比賽的壓力。

    民進黨團幹事長吳思瑤在黨團記者會質疑，到底中國選手是羨慕、還是忌妒，為何這麼想要台灣的賀電？況且台灣發賀電給予選手光榮，難道中國也想要來一份？中國在國際賽會上，依舊是不進步、不文明、霸凌台灣的中國，民進黨團要予以譴責。

    吳思瑤提到，中國甚至施壓主辦城市市長，要求撤下中華民國的國旗，在我國駐德代表謝志偉協調下，主辦城市市長親自道歉。中國依舊是不進步、不文明、霸凌台灣的中國，呼籲大家為在前線爭取台灣光榮的運動員集氣加油。

    民進黨團副幹事長林楚茵也批評，中國惡劣至極，又搶台灣世大運賀電，從來沒有政治歸政治體育歸體育，這不是第一次，先前羽球團體賽摘銀時，也發生同樣情況。中國見笑轉生氣，以霸凌台灣轉移輸掉比賽的壓力，甚至還施壓德國當地，要求撤下我們中繼站診所外的台灣國旗，連場邊喊「台灣加油」，舉國旗都被中國抗議，中國無限上綱就是要霸凌台灣。

    林楚茵說，中國敢這麼鴨霸，正是因為知道台灣內部有人軟弱。遇到中國打壓，藍白不會吭聲、不敢譴責，假面挺體育，背地裡默許暴力，迎合中國就是打壓台灣選手努力成果的幫兇。不讓中國繼續霸凌台灣，726剷除親共藍委，愛體育就是同意罷免。

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