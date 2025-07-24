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    林楚茵力挺「雲林拔釘」批藍委作為跟「中國搶賀電」一樣

    立委林楚茵與雲林縣地方黨公職、罷團志工一起車掃。（記者李文德攝）

    立委林楚茵與雲林縣地方黨公職、罷團志工一起車掃。（記者李文德攝）

    2025/07/24 12:57

    〔記者李文德／雲林報導〕首波大罷免投票倒數2天，民進黨雲林縣黨部今（24）邀請立委林楚茵與罷團「雲林拔釘」到四湖鄉車掃催票。林楚茵表示，今早世大運台灣隊遭中國強奪賀電，這種「見笑轉生氣」的行為，跟藍委一模一樣，要大家站出來勇敢投下同意罷免。

    林楚茵在立委劉建國、縣議員蔡永富、顏嘉葦、蔡孟真陪同下，先到四湖箔子寮普天宮參拜，隨即展開掃街拜票。林楚茵說，今世大運台灣跆拳道代表隊奪牌後，中國方卻搶奪賀電，輸了就拿台灣當出氣包，台灣人應該勇敢站出來，譴責中國惡霸行徑。

    林楚茵說，如丁學忠等國民黨委員，在立院扮演中國代理人，通過賣台親中法案、刪減國防預算。而丁在立院很少發聲，但他並沒有缺席暴力場合，這樣做法就跟中國的行為一樣。

    林楚茵說，丁學忠說他已爭取56億元建設經費，但這些早是中央核定，他與其他委員杯葛、刪減預算，哪有時間再為地方爭取建設經費，懇請大家要站出來罷免。

    丁學忠表示，面對中共搶奪中華隊運動員賀電等行為，跟全國人民一樣嚴厲譴責中共，但現在面對外部威脅，台灣內部應該團結對外，執政黨不應該在內部找敵人。他面對不同意見，會選擇理性回應、用政績說話，更專注服務選區。

    立委劉建國（中）、林楚茵（右2）與雲林縣地方黨公職、罷團志工一起車掃。（記者李文德攝）

    立委劉建國（中）、林楚茵（右2）與雲林縣地方黨公職、罷團志工一起車掃。（記者李文德攝）

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