中國世大運強搶賀電 盧秀燕譴責「蠻橫打壓騷擾」

盧秀燕今譴責中國代表隊在世大運粗暴行為蠻橫打壓騷擾。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/24 12:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣跆拳道代表隊23日在德國萊茵魯爾世大運奪得男團銀牌，中國代表團連日干擾，昨天更企圖搶奪發給選手的部長賀電，還要求撤下台灣（中華民國）國旗，引發國人憤慨。台中市長盧秀燕今譴責中共行為「蠻橫、打壓、騷擾」，更公開力挺體育署長鄭世忠表現不錯，籲總統及行政院長拔擢他當運動部部長。

台灣世大運選手今年在世大運表現出色，昨日跆拳道再拿團體銀牌，賽後領獎時竟遭中國代表團鬧場，試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，甚至要求撤國旗，因類似干擾不只一次，體育署長鄭世忠嚴厲譴責惡行，此事件也引發國人怒火，各界相繼譴責。

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盧秀燕今陪同國民黨中六選區立委羅廷瑋車隊掃街前，也對世大運事件表示意見，她說，要對中共昨天在世大運對我國選手的「蠻橫打壓騷擾」行為，表示強烈譴責，因世大運還有好幾天賽程，希望在外政府人員好好保護選手，不要讓選手再受到政治與對方干擾。

她另說，她個人認為體育署長鄭世忠表現不錯，體育部（應為運動部）將成立，建議總統賴清德與行政院長卓榮泰拔擢鄭世忠作部長。

羅廷瑋也說，樂見運動部成立，鄭世忠擔任體育署長表現有目共睹，這次強力捍衛中華民國與選手權益，他個人也有在學跆拳道，曾經是黑帶，對於跆拳道賽事相當關心，聲援世大運其他選手，得到佳績，讓世界看到。

羅廷瑋在表示自己曾是跆拳道黑帶時，口誤把自己說成「曾經是黑道」，盧秀燕聽到在一旁趕緊提醒他口誤，羅廷瑋連忙改口說是「黑帶」，他口誤了。

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