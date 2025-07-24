黃國昌：國防預算不是給綠營權貴坐地分贓 北檢敢不敢辦？

黃國昌上午受訪時直批，台灣人民的納稅錢不是「給綠營權貴拿來吃香喝辣、坐地分贓」，正告賴清德總統出來說清楚。（記者孫唯容攝）

2025/07/24 13:11

〔記者孫唯容／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨（23日）爆料，國策顧問陳國欽所經營的「興采實業」成功取得軍方上百億的鉅額標案，並在取得評選優勝後，將此標案的評選委員洪輝嵩改選為獨立董事，目前國防部已暫停採購簽約，並撤銷原評選結果。黃國昌上午受訪時直批，台灣人民的納稅錢不是「給綠營權貴拿來吃香喝辣、坐地分贓」，正告賴清德總統出來說清楚。

黃國昌今天陪同立委王鴻薇在松山區反罷免車掃前，接受媒體訪問提及興采實業的國軍弊案。黃國昌表示，台灣人民支持用人民的納稅錢給政府充足的國防預算，但是國防預算是拿來保家衛國的，不是給綠營權貴拿來吃香喝辣、坐地分贓的，本案離譜的程度並非只有違反政府採購法，已涉及貪汙治罪條例的重罪。

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黃國昌說，限制型的標案交給民進黨交好的商人、賴清德的國策顧問陳國欽已經夠離譜，沒想到在限制型標案裡面的評審委員洪輝嵩，公布評審名單以後，還馬上提名洪當獨董，進去開會開完會，以後確定得標了，馬上讓洪當選獨董，請問這不是對價關係，什麼才是對價關係？

黃國昌狠酸，這一起弊案，國防部老早就知道，並且壓消息非常久，為什麼等到他昨天公開檢舉了以後，國防部才有動作？國防部是在等著等到民進黨重新掌握了國會，就沒有人拿他們有皮條，繼續拿人民辛苦的納稅錢、血汗錢，讓這些綠營的權貴吃香喝辣、坐地分贓嗎？

黃國昌表示，自己要正告賴清德總統出來說清楚、講明白，這樣的人還適合當國策顧問嗎？涉及到貪汙的犯行，台北地檢署敢不敢辦？還是看到民進黨高層、看到賴清德總統，膝蓋用軟的跪下來。

黃國昌表示，自己要正告賴清德總統出來說清楚、講明白，這樣的人還適合當國策顧問嗎？（記者孫唯容攝）

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