「文山退葆」遭暴力攻擊 志工斥賴士葆縱容：沉默就是共犯

反共護台志工聯盟舉行記者會，政治評論員陳柏惟（右一）、南投縣議員陳玉鈴（左二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃五罷團代表吉媽（右二），文山退葆領銜人張艾安（中）分別說明（記者田裕華攝）

2025/07/24 11:52

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免進入最後倒數，台北市罷免藍委賴士葆的公民行動團體「文山退葆」今（24）日指出，昨晚在萬芳醫院捷運站外進行宣傳時，一名男子當街對女性志工惡言相向、甚至出手攻擊，過程中還挑釁辱罵執勤警員，導致多名員警受傷流血。文山退葆領銜人張艾安痛批，「這算不算是對公權力的挑戰？」並點名賴士葆不但事後毫無譴責，還長期默許暴力氛圍，「當你沉默，就是在支持暴力」。

文山退葆一名志工代表今天出席反共護台志工聯盟記者會，並親自說明案發過程指出，當時志工正在宣講，該名男性「一直不斷地想要靠近」，另一名志工見狀立刻用身體阻擋並高聲請求勿再靠近，警方聽聞後也隨即上前制止。她指出，該男子持續叫囂謾罵，甚至當著警方面出手攻擊志工，遭壓制後仍不停掙扎，「導致多名員警有受傷、流血的狀況」。

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她嚴正質問：「這是不是對公權力的挑戰？」痛斥賴士葆多年來對暴力行為視若無睹，如今志工遭襲仍無任何表態，反而讓支持者在街頭「被當作工具一樣利用」，事後又任其一肩扛責，「足見他對選民有多麼不關心，把自己的支持者當棄子使用後拋棄」。

張艾安強調，文山退葆每場活動皆合法合規申請，警方也積極配合保護志工安全，「我們譴責任何挑戰公權力及民主秩序的行為」。她感謝所有維護秩序、努力保障公民權利的警察同仁，「希望台灣人民可以尊重、維護秩序的人民保母，並在緊密合作下創造良善的民主環境」。

會前，反共護台志工聯盟亦播放該起事件影片，紀錄男子挑釁與警方制伏過程。聯盟也提醒，投票當天若遇有恐嚇、暴力或妨礙投票等情事，應立即錄影蒐證、報警處理，並撥打法律協助專線（02）3707-6723，由律師團提供支援。

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