為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨：遷戶籍奧步出現 民進黨大罷免、大奧步、大犯法

    國民黨發言人楊智妤（右）副發言人康晉瑜（左）24日主持「725站出來上凱道，告訴賴清德我不同意」記者會，說明725凱道活動內容。（記者張嘉明攝）

    國民黨發言人楊智妤（右）副發言人康晉瑜（左）24日主持「725站出來上凱道，告訴賴清德我不同意」記者會，說明725凱道活動內容。（記者張嘉明攝）

    2025/07/24 11:50

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人楊智伃今日召開記者會指出，這次大罷免已經出現遷戶籍的奧步，司法單位卻默不吭聲，這就是民進黨大罷免、大奧步、大犯法的事實，她呼籲有關單位儘速啟動調查，絕不能讓司法淪為民進黨的鷹犬。

    楊智伃表示，根據2022年至2025年歷年3月份的戶籍統計資料顯示，由於大惡罷今年3月出現最多的戶口遷移人數，大惡罷、大奧步、大犯法正在發生中，特別是有罷免案的直轄市、縣市，戶籍遷移數量都要比過去3年來得多。

    楊智伃並指出，罷免國民黨立委徐巧芯的團體在「黑熊」活動中宣傳大家可以遷移戶籍投罷免票，這種在罷免期間才變更戶籍，就只為投罷免票的情形，已經觸犯刑法第146條的妨害投票正確罪，依規定用詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確或變造投票的結果，可處5年以下有期徒刑，呼籲有關單位儘速啟動調查，她還要告訴賴清德總統，司法不容被濫用。

    此外，國民黨智庫副執行長凌濤表示，前總統蔡英文昨晚在臉書針對這次大罷免發出聲明，隻字未提「大罷免、大成功」，過去蔡英文曾對罷免喊出台灣民主深化，應該理性溝通，而非惡性報復，蔡英文是否對「大罷免、大成功」這幾字羞於啟齒？他並高度懷疑蔡英文是「被迫發文」，究竟受到什麼壓力？

    凌濤今日還援引韓國媒體「韓民族新聞」報導，前韓國陸軍情報司令文尚浩去年在前總統尹錫悅宣布戒嚴只剩下9天時，秘密來到台灣，請求支持韓國戒嚴，並質疑總統府昨日回應此事時，並未否認韓方是否有提出請求，更未否認文尚浩有來台灣與民進黨政府談支持尹錫悅戒嚴的事情。

    國民黨明晚將在總統府前凱道舉辦725罷免投票選前造勢晚會，該黨今日召開記者會呼籲支持者「725風雨無阻」，並希望大家帶著中華民國國旗上凱道，一起推動台灣民主保衛戰，投下不同意票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播