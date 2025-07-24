罷免前夕表決大法官人事案 民進黨團：一致支持總統提名人選

立法院會明天將針對7位大法官被提名人行使同意權案記名投票表決，吳思瑤表示，黨團將一致支持總統提名人選。（記者廖振輝攝）

2025/07/24 11:48

〔記者陳政宇／台北報導〕726大罷免投票前夕，立法院會明天（25日）將針對7位大法官被提名人行使同意權案記名投票表決。民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表示，黨團將一致支持總統提名人選，國會兩度延宕已影響憲法法庭的組成與運作，而台灣本週面臨的「憲政時刻」與「民主時刻」，始作俑者正是站在憲法和人民對立面的藍白兩黨。

司法院院長等7席大法官於去年10月底任期屆滿，總統府8月即公布提名名單，卻在12月底遭立法院全數封殺。總統府今年3月再度公布提名名單，包括蔡秋明為司法院長被提名人、蘇素娥為副院長被提名人，蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽及詹鎮榮為大法官被提名人；立法院全院委員會本月已完成審查，將於25日院會進行記名投票表決。

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由於民進黨團前次投票曾否決大法官被提名人劉靜怡，本次投票意向備受關注。對此，吳思瑤今接受本報訪問強調，黨團當然會一致支持總統的提名人選，希望能順利過關。

吳思瑤表示，大法官與憲法法庭環環相扣，但大法官的產生第一次被延90幾天、史上最久，第二次也是近百日，這就是國會對於大法官人事同意權的一種抵制，導致憲法法庭的組成與運作無法如常，而憲法是國家民權的最後守護者，黨團對此事感到遺憾。

此外，吳思瑤也將矛頭指向在野黨團，指出當憲法法庭無法正常運轉時，人民就是最終的國家守護者，而罷免權正是人民行使憲法所賦予的權利。台灣本週有重要的憲政時刻與民主時刻，憲政時刻是指大法官提名能否順利通過，國會繼續杯葛、或是恪遵憲法；民主時刻則是指民意的最終定奪，將為台灣的民主發展和國家守護做出最終決定。

吳思瑤直言，這兩件事都反映出藍白站在憲法和人民的對立面，無論是大法官提名需要第二次投票，或是多起罷免案的進行，始作俑者都是藍白兩黨。

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