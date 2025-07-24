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    里長相挺 10多個路口合體萬美玲宣講反罷免

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    2025/07/24 11:56

    〔記者謝武雄／桃園報導〕距離罷免國民黨立委投票日僅剩2天，桃園市桃園區里長聯誼會長吳宏泰發起「萬里相挺」，10位里長在區內10多個重要路口，手持反罷免看板宣講，立委萬美玲也到各路口與支持者合體，感謝長期以來的支持，強調不怕「惡罷」，呼籲民眾26日一定要出門投「不同意罷免」票。

    吳宏泰表示，萬美玲深耕地方20多年，從議員到立委，非常關心基層、協助鄰里，深得民心，大樹林、中路及埔子等地區的里長們，不忍見到勤懇為民服務的立委在毫無正當理由情況下被罷免，還不斷遭受造謠抹黑，才決心在投票前夕合體站路口力挺，並鼓勵更多民眾挺身而出，為了公平正義投下關鍵的不同意罷免票。

    萬美玲一早接連趕往各路口和里長們合體，感謝在最後關頭堅定的站出來相挺，並強調這是一場屬於全體桃園人的民主保衛戰，懇請大家在7月26日踴躍投票，用「不同意罷免」，保住台灣良善與公義。

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

    立委萬美玲與里長合體，於市區重要路口進行反罷免宣講。（萬美玲提供）

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