百工百業挺罷免！ 28個NGO組織齊發聲

今日28個跨領域NGO（非政府組織）聯合召開記者會表示支持大罷免。（記者黃宜靜攝）

2025/07/24 12:06

〔記者黃宜靜／台北報導〕大罷免首波投票將於本週六（26日）舉行，社群掀起「百工百業挺罷免」熱潮；28個跨領域NGO（非政府組織）今（24）日共同挺身表態，罷免是人民監督權力的正當手段，不是因為支持任何政黨，而是支持崛起的台灣公民力量，支持人民背後超越黨派利益的勇氣，呼籲大眾投下罷免同意票，讓國會重回正軌。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，公民團體保持中立，這次站出來是為了要確保各團體關注的公共議題能超越政黨職責，而不是因為提出不同意見而被抹黑。

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關注青年培力與轉型正義的台灣共生青年協會的理事王有庠表示，我們期許年輕世代能深入理解社會議題，學會溝通，並在爭議中設身處地思考不同立場，然而國民黨在立法院中，卻屢屢出現質詢內容錯誤、自相矛盾，甚至導致法案版本延宕，嚴重影響國會問政品質，這些正是在推動青年培力過程中努力避免的現象。他強調，國會應是理性討論公共政策的場域，這次罷免行動，正是一場由基層公民自發、跨越政黨與背景的集體行動。

長期關注兒童權益的人本教育基金會委員李振源表示，政治影響課綱與歷史觀形塑，牽動著孩子的未來發展。人本始終期盼孩子能成為獨立自主的人，我們是獨立自主的國家，然而藍白立委卻聯手阻擋國安法案、屢次赴中，因此為了孩子的未來站出來，投下罷免同意票。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，作為一個同志民間團體，深切關注台灣民主、自由法治的根基。近來，藍、白立委憑藉國會多數席次，推動修訂「憲法訴訟法」，癱瘓憲法法庭運作、國會擴權等，讓台灣面臨法制失序，民主價值動搖的風險。我們堅信民主與自由是性少數等族群，能夠在社會中生存與發聲的根基，呼籲用行動守護台灣民主、多元保障。

本次參與連署之團體包括：人本教育基金會、綠色公民行動聯盟、台灣勞工陣線、台灣環境保護聯盟、台灣共生青年協會、台灣民主實驗室、台灣親子共學教育促進會、公民監督國會聯盟、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、全球綠人台灣之友會、綠主張綠電合作社、看守台灣協會、台灣島永續發展協會、台灣環境資訊協會、野薑花公民協會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、台灣公民陣線、台灣同志諮詢熱線協會、台灣基地協會、史明教育基金會、李江卻台語文教基金會、辜寬敏基金會、鄭南榕基金會、現代學術研究基金會、陳文成博士紀念基金會、陳澄波文化基金會。

「罷免投同意，人民要做主」NGO支持大罷免記者會。（記者廖振輝攝）

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