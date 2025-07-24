韓國瑜：失敗為成功之母 民進黨要聽國民黨的話

韓國瑜表示，國民黨喊「大罷免大失敗」，失敗為成功之母，民進黨成功要聽媽媽的話。（記者孫唯容攝）

2025/07/24 12:41

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免投票剩下2天，王鴻薇今（24日）一早邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、立委高金素梅陪同車掃，會前韓國瑜接受媒體訪問，他表示，國民黨喊「大罷免大失敗」，失敗為成功之母，民進黨成功要聽媽媽的話，國民黨大失敗。

韓國瑜今天力挺王鴻薇，上午10點多現身松山區健康國小前，陪同王鴻薇車掃，韓國瑜表示，王鴻薇委員是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信所有選民都非常清楚，再一次表達對王鴻薇委員的支持，希望726大家要出門投下不同意罷免票。

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面對媒體詢問，前總統蔡英文發文表態會去投票，不過隻字未提支持「大罷免大成功」，僅說這是堂珍貴的公民課；對此，韓國瑜表示，國民黨喊「大罷免大失敗」，失敗為成功之母，民進黨成功要聽媽媽（國民黨）的話，國民黨大失敗。

據了解，該段回應過於簡略，對應韓國瑜昨天在立委賴士葆車掃前曾受訪表示，失敗為成功之母，民進黨既然喊出大罷免大成功，國民黨喊大罷免大失敗，「所以希望兒子聽媽媽的話，成功要聽失敗的話，相信大家都聽媽媽的話，大罷免大失敗。」因此韓國瑜意為民進黨要聽國民黨的話，大罷免會大失敗，不會大成功。

大罷免投票剩下2天，今（24日）王鴻薇一早邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、立委高金素梅陪同車掃。（記者孫唯容攝）

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