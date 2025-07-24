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    防反罷監控奧步 志工聯盟籲「監票靠自己」 守護乾淨選舉

    反共護台志工聯盟舉行「對抗惡質選風，反制監控投票教戰傳承」記者會，現場並由反共律師團召集人黃思維說明（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「對抗惡質選風，反制監控投票教戰傳承」記者會，現場並由反共律師團召集人黃思維說明（記者田裕華攝）

    2025/07/24 11:42

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免首批投票本週六登場，反共護台志工聯盟今（24）日與罷團代表、南投縣議員陳玉鈴及前立委陳柏惟召開記者會，呼籲支持者「投完票不要走」，全民一起擔任外部監票員，防止國民黨慣用的監控投票奧步，確保選舉乾淨公正。

    聯盟並將在投票日當天啟動5位律師全天輪值的法律支援專線（02）3707-6723，協助即時處理各種投開票所的異常狀況。

    曾受罷免奧步所害的前立委陳柏惟今天現身說法指出，「他們會在咖啡杯裡藏攝影機、在花圃架設鏡頭、甚至派人躲在樓梯間觀察誰有來、誰沒來」。他強調，樁腳常用計票與驗票來確認買票成果，包括記錄投票蓋的位置，「左上、右下、甚至上下左右都會算」。因此呼籲所有公民要落實檢舉，並提醒執法單位嚴格驅離投票所30公尺內徘徊的人員，「捍衛乾淨的投票環境，應該是不分色彩、不分黨派、不分立場的事情」。

    遭國民黨提案罷免失敗的南投縣議員陳玉鈴則直言，也曾在自己的罷免案投票中，目睹票箱外有人公然記錄人數、用攝影機監控投票，「這些人甚至不知道自己違法，還在網路叫囂被黨部人員欺負」。她呼籲支持罷免的選民投完票留下來擔任外部監察員，「一定要衝破30％門檻，才能夠剿匪成功，阻止親共立委繼續在國會作亂」！

    桃園第五選區罷團發言人吉媽也指出，這次罷免戰最深刻的感受，是反罷方「選舉無撇步、攏攏是奧步」，包括檢舉罷團宣傳車「引導投票」害司機被警方約談做筆錄，里長公然要求工業區協會的里民投不同意罷免，甚至有中國小粉紅當面嗆聲台灣是中國的，對志工拍照等。她強調，罷團絕不會因惡勢力卻步，一定會努力到最後一刻。

    反共律師團召集人律師黃思維說明，選罷法雖規定30公尺內不得干擾投票，但就算在外圍，如有干擾行為亦可觸法。反共護台志工聯盟已製作「監票志工守則」，提醒志工如遇開票燈光不足、唱票聲音不清等情形，「要馬上言語制止、錄影蒐證、回報聯盟處理」。若現場有衝突，亦可請警衛協助，如果有現場投開票主任、監票主任判定有效票意見不同，也應當場要求現場全部監票工作人員表決。

    反共護台志工聯盟強調，7月26日當天從上午8點起，將有律師團值班待命，民眾若發現異常狀況，請立即撥打（02）3707-6723通報。律師將協助判斷是否違法並提出後續法律處理或媒體揭露，強化輿論制衡。

    反共護台志工聯盟舉行「對抗惡質選風，反制監控投票教戰傳承」記者會，現場並由政治評論員陳柏惟（右一）、南投縣議員陳玉鈴（左二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃五罷團代表吉媽（右二），文山退葆領銜人高麗菜（中）分別說明（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「對抗惡質選風，反制監控投票教戰傳承」記者會，現場並由政治評論員陳柏惟（右一）、南投縣議員陳玉鈴（左二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃五罷團代表吉媽（右二），文山退葆領銜人高麗菜（中）分別說明（記者田裕華攝）

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