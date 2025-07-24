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    吳沛憶：在野立委野蠻行徑變本加厲 蔡英文感同身受當公民後盾

    立委吳沛憶（左）到基隆安樂市場衝刺同意罷免（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶（左）到基隆安樂市場衝刺同意罷免（記者盧賢秀攝）

    2025/07/24 12:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕前總統蔡英文發文感謝公民團體，為了國家、民主在街頭奔波，7月26日她會去投票，感謝公民團體一路以來的努力。立委吳沛憶今天表示，前總統蔡英文在執政過程中充分感受到在野黨的無理傲慢，這1年來在野黨的野蠻行徑變本加厲，小英前總統在這個時候站出來呼籲大家出門投票，是希望這一場公民運動，是真正超越藍綠、守護國家，讓台灣可以更安全的一場運動 。

    蔡英文昨天在臉書貼文說，要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，在家庭、工作與街頭中奔波，真的辛苦了。7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

    吳沛憶表示，小英前總統經歷過落選，在執政的過程中也充分感受在野黨的無理傲慢，她更能夠感同身受，現在總統賴清德整個執政團隊過去一年來所面臨的處境，而且在野黨的野蠻行徑是變本加厲。

    吳沛憶說，民進黨本來就是街頭出身的政黨，如果沒有公民力量民進黨沒有辦法往前走，當公民行動開始民進黨一定要當公民的後盾，不會因為執政而忘了跟人民在一起，尤其看到那麼多罷團的志工，在街頭日曬雨淋、時常遇到暴力攻擊，他們也都沒有退卻，是非常勇敢，還有很多志工是第一次站上街頭，他們就是為了可以有一個安心安全的生活環境，讓我們的國家更安全、穩定，所以小英前總統在這個時候，站出來呼籲大家來出門投票，是希望這一場公民運動，是真正超越藍綠、守護國家，讓我們的台灣可以更安全的一場運動。

    立委吳沛憶（中）到基隆安樂市場衝刺同意罷免，對前總統小英發文感同身受。（記者盧賢秀攝）

    立委吳沛憶（中）到基隆安樂市場衝刺同意罷免，對前總統小英發文感同身受。（記者盧賢秀攝）

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