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    世大運中國搶賀電、施壓撤國旗 沈伯洋：矮化台灣無所不用其極

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國頒發給選手的部長賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    中國代表團成員（右）企圖搶奪我國頒發給選手的部長賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

    2025/07/24 12:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道男團於德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，中國代表團不僅連日干擾，還企圖搶奪頒發給選手的賀電，並要求撤下我國國旗。對此民進黨立委沈伯洋痛批「對於矮化台灣，中國無所不用其極」，他也質疑，先前民進黨提案希望討論聯大2758號決議，結果立法院長韓國瑜直接離席散會，讓議程直接被喀掉。

    去年9月18日立院召開黨團協商，當時民進黨黨團總幹事吳思瑤發起臨時動議，希望促成朝野一起推動，堅決反對中國扭曲聯合國大會2758號決議，阻礙台灣參與聯合國體系等國際組織、剝奪台灣2300萬人參與國際社會的權利。但立法院長韓國瑜、民眾黨黃國昌等人完全不理會，韓國瑜甚至直接走人並宣布散會。

    沈伯洋在臉書發文直言「中國又來了」，他表示這次是在體育賽事時挑釁，硬搶台灣得獎選手的賀電，喊「我要看有沒有符合規定」。

    沈伯洋質疑，對於矮化台灣，中國無所不用其極。而中國最有力的武器之一，就是不停扭曲「2758號決議」，硬說「台灣是中國的一部分」。沈伯洋也強調，這場法律戰，全球都看在眼裡，所以世界各國紛紛譴責中國。

    沈伯洋也批評，看看台灣國會。之前我們跟上全世界，提出導正2758的提案，國民黨立委羅智強只會說：「賴清德不要再騙」，「沒有反駁、沒有論述，只有標語」。至於立法院長韓國瑜呢？則是在協商時直接離席，議程乾脆喀掉，畫面切成散會。

    沈伯洋質疑，「就是去年國會的縮影。當全世界譴責中國的時候，他們選擇，跟中國站在一起。未來，他們只會站得更近」。為此沈伯洋也疾呼「726，站出來，投同意。守護民主台灣」。

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