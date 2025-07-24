台中媽媽穿「粉紅」裝宣傳罷免 賴佳微淚訴遭羅廷瑋性騷

台中媽媽穿「粉紅」裝對抗中國小粉紅，以台語高呼「罷免投同意、媽媽尚佮意（台語：滿意）」。（記者廖耀東攝）

2025/07/24 12:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕後天726就要進行罷免投票，台中市6區罷團媽媽與好民文化行動協會等公民團體，在民進黨台中市議員副總召張芬郁等女性議員陪同下，26名媽媽今天站在西屯路口，以台語高呼「罷免投同意、媽媽尚佮意」，前民進黨市議員賴佳微也到場泣訴遭藍委羅廷瑋性騷擾過程，強調羅從「2019年起，在議事堂內對我進行性騷擾。」

「我的孩子住台中，不要立委親中共」、「罷免投同意、媽媽尚佮意（台語：滿意）」！好民文化行動協會副理事長林芳如宣布要對抗在海內外打壓台灣的中共小粉紅，中三拒瓔媽媽代表Connie繼落淚發言「因為愛台灣才站出來罷免」後，再度當眾念出動人信給孩子，中四廢翔Cocoma及中二媽媽代表曾小姐等多人訴說辛酸歷程。

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賴佳微表示，市長盧秀燕藉由「媽媽」名字扶持3個年輕立委，羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔，但他們卻在立院破壞法治，羅廷瑋從2019年起就認定執政黨跟反對黨是敵對關係，在議事堂內對她進行性騷擾，口頭上性霸凌或是刻意肢體親近，下班時間跑行程也騷擾她。

民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、陳雅惠、張家銨、謝家宜等多人站在後方力挺，賴佳微一度哽咽到說不出話。

賴佳微說，羅廷瑋甚至派人潛伏到服務處投履歷，有很多私下的....（哭聲），抱歉情緒太激動，其實就是告訴大家，只要不擇手段用非法治行為就可以一步登天，侵擾反對黨敵人。

前民進黨市議員賴佳微（中）泣訴遭藍委羅廷瑋性騷擾過程。（記者黃旭磊攝）

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