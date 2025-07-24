一句「大中天」爆紅！元祖級遊戲實況主「魯蛋」表態挺大罷免

魯蛋從2011年開始遊戲實況，因為試玩觀眾製作的恐怖遊戲《沉默的小鎮2》，把恐怖遊戲玩成無厘頭搞笑遊戲而爆紅。（擷取自Threads）

2025/07/24 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名「元老級」實況主「魯蛋」，今日凌晨在社群媒體上表態，引述經典遊戲的對白，表達支持從同意罷免，呼籲網友7月26日、8月23日，「我們一起挺身而出」，引起大量迴響。

魯蛋從2011年開始遊戲實況，因為試玩觀眾自製的恐怖遊戲《沉默的小鎮2》，把恐怖遊戲玩成無厘頭搞笑遊戲而爆紅，在遊戲初始取名時，他隨便按一按就將自己角色姓名取名為「大中天」更成當時流行語。根據在2021年實況平台Twitch資料外洩而透露的實況主收入資訊，魯蛋在該平台的收入為台灣實況主之首。後來他也曾主持麥卡貝網路電視電玩節目《魯蛋當家》、《現在宅知道》。

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魯蛋今日凌晨在Threads上發文，響應近日火熱的「百工百業挺罷免」。他表示，身為遊戲實況主的他，2014年開始至今一直在遊戲實況上表態政治立場，被貼過許多標籤，但他仍然抱持希望台灣可以更好的理想來發揮自身影響力。

魯蛋說，他始終被經典遊戲《刺客教條3》中的一句對白激勵著：「就連你所保護之人也背棄你了，然而你持續戰鬥，你頑強抵抗，為什麼？」、「因為無人願意挺身而出。」最後他也宣布「我支持同意罷免」，呼籲網友7月26日、8月23日一起挺身而出。

值得一提的是，Twitch實況主較少有主動表態挺大罷免行為，不少實況主以及粉絲政治傾向偏白或厭綠，知名實況主「丁特」日前就表態反對大罷免。魯蛋的表態讓不少網友稱讚他「勇敢」；而魯蛋則是在留言區呼籲，政治表態是一件相當嚴肅且影響深遠的事情，請網友不要強行逼迫實況主、Vtuber、YouTuber等創作者表達立場。

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