「軍人升等商務艙」未編預算 陳世凱：呼籲非強制

交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）同台備詢。（記者廖振輝攝）

2025/07/24 12:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德拋出「軍人自動升等商務艙空位」想法，掀起熱議，業界議論紛紛。立委質疑，這是「政府請客、業者買單」，交通部長陳世凱強調，這是呼籲及建議，並非強制性的措施。

賴清德7月1日「國家團結十講」要求交通部長陳世凱持續接洽，登機後如果發現商務艙有座位，軍人要自動升等，掀起熱議。

請繼續往下閱讀...

立法院交通委員會今邀交通部專題報告。立委林國成認為，政策應是長遠系統性規劃，例如政府補助等配套機制，而不是「你們（政府）請客，業者買單」。沒人會反對軍人優惠，但應先恢復過去優惠條件，例如優惠票，再進一步推艙等升級。政策也要顧慮業者及民眾觀感，推了軍人禮遇，那警消呢？不要為了討好軍人而制定決策，規劃應更完善。

立委魯明哲表示，尊重國軍是必要的，但在總統宣布之前，交通部內部尚未討論好並做好準備。若空位只有兩個，卻有5個軍人登機，誰先誰後？餐食要從原艙拿去商務艙嗎？立委洪孟楷質疑，升等成本誰吸收？中央會不會編列預算？還是要凹航空公司？

部長陳世凱表示，對軍人的禮遇，是基於敬軍及愛軍理念，都是各界主動發起，政府沒有強制要求，而是「呼籲、建議」。他說明，軍人升艙並無編列預算，目前也沒有相關法規。

陳世凱說明，軍人升等、優先登機等國軍禮遇措施，先前是包在一起討論，4、5月開始跟航空公司溝通，都是在總統宣布之前開始，但要分階段執行，因此7月1日先推出軍人優先登機，施行狀況也還不錯。

陳世凱表示，總統沒說軍人升等是強制性政策，民航局也持續討論思考，怎麼執行較為嚴謹；不過，航空公司的商業行為一定優先，票先賣、會員升等也優先，如還剩有空位，業者再選擇要不要請軍人升等乘坐。

局長何淑萍表示，民航局針對其他國家作法有進行了解；但升等方面，局內部還沒討論出具體想法，不會貿然丟給業者。

陳世凱會後補充，就他了解，9月3日軍人節會有航空業者響應，業者願意做「我們都很感謝」；至於有哪些業者會響應、是單天禮遇還是長期禮遇，都尊重業者安排，由各業者發布說明。此外，9月3日除了運輸業，其他領域如零售業者也會提供優惠方案給軍人。

立法院交通委員會多名立委24日針對「軍人自動升等商務艙空位」提出質疑，交通部長陳世凱表示，這是呼籲及建議，並非強制性措施。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法