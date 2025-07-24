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    童子賢還原「花蓮鬼故事」當時縣長是傅崐萁！縣府：不道歉就告

    童子賢（右）今天澄清，他目的是罷免傅崐萁，0206地震縣長也是傅崐萁，徐榛蔚不用對號入座。（記者花孟璟攝）

    童子賢（右）今天澄清，他目的是罷免傅崐萁，0206地震縣長也是傅崐萁，徐榛蔚不用對號入座。（記者花孟璟攝）

    2025/07/24 11:36

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢今稍早說明，還原22日他爆料的地震震災捐款給學校被擋事件：「我說的是2018年2月6日的花蓮強震，當時的縣長是傅崐萁，她（徐榛蔚）根本還沒當縣長，不必對號入座」！花蓮縣政府上午緊急回應，行研處長陳建村強調，縣府施政有延續性，童子賢董事長已汙衊到同仁名譽，將以「花蓮縣政府」機關來當告訴人！

    縣府行研處長陳建村強調，花蓮縣政府這些年來所有行政團隊施政、整個機關的名譽，這都有延續性，昨天爆出的影片中童子賢多次提到的都是花蓮縣政府，因此將以縣府作為告訴人；童子賢是和碩董事長、也是民進黨智庫副董事長，在社會上具有相當言論影響力，一言一行應該更加謹慎，在童子賢董事長沒有進一步澄清或道歉的情形下，縣府仍會考慮採取法律行動。

    縣府表示，童子賢沒有經過查證就隨意指摘，對於花蓮縣政府的名譽造成極大的汙衊，這是花蓮縣政府最在意的點，縣府也希望童子賢能進一步針對他個人及公司捐款的部分，進一步說明細節並具體指證。

    花蓮縣長徐榛蔚昨天下午出來開記者會坦護夫婿傅崐萁，還說如果她有下令「馬上辭掉花蓮縣長」，對照今天童子賢說詞，也讓網友直呼「縣府大翻車」、「徐榛蔚這干妳什麼事，快叫妳老公出來啦」！

    相關新聞：還原「花蓮鬼故事」時序！童子賢：當時的縣長是傅崐萁

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