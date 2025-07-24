罷團遇暴力攻擊、中國搶台灣選手賀電 吳思瑤譴責：勇敢就是台灣人精神

民進黨團51戰隊（立委吳思瑤、張雅琳、吳秉叡、郭昱晴、賴瑞隆等人）在台灣大學門口前的新生南路與羅斯福路口，應援大安文山的罷免行動。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/24 11:20

〔記者董冠怡／台北報導〕台灣跆拳道男團於德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，中國代表鬧場試圖搶奪總統賀電。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在羅斯福路、新生南路口宣傳「同意罷免」時表示，除了國外發生前述事件，台灣街頭也出現對罷團的暴力攻擊行為，譴責暴力同時力挺台灣人民，「不怕暴力、不怕威脅，勇敢就是台灣人的精神！」

吳思瑤指出，民進黨11名立委、12名市議員，今天在台北街頭分進合擊，進行投票前最後衝刺，並與大安、文山罷團合體，宣傳下架藍委羅志強和賴士葆，並替昨天遭遇暴力攻擊的「文山退葆」集氣，「不怕暴力、不怕威脅，勇敢就是台灣人的精神！」

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她提到，在台灣的街頭，公民挺身而出捍衛國家，卻得承受藍委及其支持者的暴力衝突；在國際舞台上，中國公然用不文明、粗鄙的方式搶奪台灣送給優秀運動員的賀電，譴責暴力的同時，也力挺台灣人民，我們是愛的國家、文明進步的社會，本來下著雨，如今陽光滲進來，將不愉快一掃陰霾。

吳說，最後關鍵48小時，一起走完最後一哩路，再挺48小時，「大罷免就要大成功了！」

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