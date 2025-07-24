為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷團志工傳遭暴力 朱立倫譴責呼籲用投票止住大惡罷

    媒體詢問有關罷團志工遭暴力行為，國民黨主席朱立倫說，譴責暴力行為，呼籲民眾用大智慧止住大惡罷。（記者俞肇福攝）

    媒體詢問有關罷團志工遭暴力行為，國民黨主席朱立倫說，譴責暴力行為，呼籲民眾用大智慧止住大惡罷。（記者俞肇福攝）

    2025/07/24 11:28

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區立法委員廖先翔罷免案將於26日舉辦投票，國民黨主席朱立倫今天（24日）到新北市汐止區，陪廖先翔站路口懇託時，媒體詢問他對罷團有志工遭暴力對待的看法；朱立倫回應，新北板橋立委葉元之2天前也被人吐口水，他要譴責所有暴力跟激進的行為，呼籲民眾26日用最大的智慧止住大惡罷。

    廖先翔與支持者今天早上8點就出現在汐止區大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，呼籲7月26日出來投票，投下不同意票。朱立倫於8點30分到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

    媒體詢問朱立倫有關台北市罷團「文山退葆」志工遭暴力對待，朱立倫說，他譴責所有暴力跟激進的行為，他剛剛也幫葉元之站台，一樣站路口，葉元之前2天還被吐口水。

    朱立倫表示，這一類的暴力行為都是不應該的，大家平心靜氣，相信26日民眾會用最大的智慧，止住這一次的大惡罷，大家共同站出來，投下不同意罷免，這是我們最大的期待。

    朱立倫受訪過程中，突然有騎車民眾路過時，大喊「大罷免大成功」，場面突然有小尷尬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播