罷團志工傳遭暴力 朱立倫譴責呼籲用投票止住大惡罷

媒體詢問有關罷團志工遭暴力行為，國民黨主席朱立倫說，譴責暴力行為，呼籲民眾用大智慧止住大惡罷。（記者俞肇福攝）

2025/07/24 11:28

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區立法委員廖先翔罷免案將於26日舉辦投票，國民黨主席朱立倫今天（24日）到新北市汐止區，陪廖先翔站路口懇託時，媒體詢問他對罷團有志工遭暴力對待的看法；朱立倫回應，新北板橋立委葉元之2天前也被人吐口水，他要譴責所有暴力跟激進的行為，呼籲民眾26日用最大的智慧止住大惡罷。

廖先翔與支持者今天早上8點就出現在汐止區大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，呼籲7月26日出來投票，投下不同意票。朱立倫於8點30分到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

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媒體詢問朱立倫有關台北市罷團「文山退葆」志工遭暴力對待，朱立倫說，他譴責所有暴力跟激進的行為，他剛剛也幫葉元之站台，一樣站路口，葉元之前2天還被吐口水。

朱立倫表示，這一類的暴力行為都是不應該的，大家平心靜氣，相信26日民眾會用最大的智慧，止住這一次的大惡罷，大家共同站出來，投下不同意罷免，這是我們最大的期待。

朱立倫受訪過程中，突然有騎車民眾路過時，大喊「大罷免大成功」，場面突然有小尷尬。

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