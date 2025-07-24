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    催票！陳柏惟跳「葉力迴向」舞奉還葉元之 罷團：無通知單仍可投票

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

    2025/07/24 10:50

    〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案26日投票，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」，今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。大刪元發言人莫莉說，仍有選民反應未收到投票通知單，大刪元社群媒體有中央選舉委員會連結可供民眾查詢投票所，沒通知單沒關係，只需要帶身分證、印章即可投票。

    林俊憲、許智傑表示，板東是全國最關注戰區，最有水準的板橋人要踴躍拉票、拿出骨氣把葉元之罷掉，不能讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁的「傅隨組織」小弟代表板橋。

    「葉力迴向」罷免舞原為葉元之宣傳陳柏惟罷免案時錄製，今由陳柏惟率團回敬給面臨罷免的葉元之。陳柏惟說，葉元之愛跑通告，在立院無獨立思考能力，盼板東選民不分顏色，下架不適任立委；陳表示，自己4年前被罷免，4年後成為了更好的人，盼葉元之跟上腳步，「我們罷免他是為了要讓他下次成為更好的老闆」。

    葉元之回應，林俊憲質詢65次，與他129次差了2倍，他反要請問林俊憲是否為忙著參選2026年台南市長不問政？林為選台南市長，把台南名產變成棺材板、光電板和林俊憲的看板，變成「台南看板王」，希望林俊憲不要來板橋丟臉，還是好好回去掛看板；至於陳柏惟，恭喜陳柏惟不當立委之後變成更好的人，而他是國會評鑑優良立委，盼大眾支持他續留國會。

    莫莉強調，有選民反映尚未收到投票通知單，大刪元社群媒體有中選員會連結可查詢投票所，只要帶身分證、印章，無通知單也可投票；25日大刪元將開啟地毯式車掃，從早上10點掃到晚上8點，也邀請前聯電董事長曹興誠等人來舉辦選前活動，可到大刪元社群媒體上查詢詳細資訊。

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

    目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（24）日與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟跳「葉力迴向」罷免舞。（記者黃子暘攝）

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