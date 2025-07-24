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    學霸醫挺罷免「我不藍不綠我是對的」 網讚「這一次就抄你答案」

    726大罷免投票將至，整形外科醫師陳克剛呼籲民眾罷免擾亂國會秩序的立委，示意圖。（資料照）

    726大罷免投票將至，整形外科醫師陳克剛呼籲民眾罷免擾亂國會秩序的立委，示意圖。（資料照）

    2025/07/24 11:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票將於26日登場，網路近日掀起「百工百業挺罷免」熱潮，各行各業民眾陸續表態響應，整形外科醫師陳克剛也發文稱「我不是藍的，也不是綠的，我是對的」，呼籲罷免擾亂國會秩序的立委，吸引4萬網友按讚，有人還幽默留言：「生平不作弊的，但這一次就抄你答案。」

    陳克剛在Threads表示，「有人說我是綠的，這錯掉了。我不是藍的，也不是綠的，我是對的。我是屬於你如果發現你的答案跟我不一樣你要改的那種人。」

    陳克剛還說，自己從建中、台大醫學系到整形外科，一路走來都是第一志願的原因就是「我不選錯答案」，而現在，726跟823同意罷免就是台灣的正確答案。

    該則貼文引來眾多留言，「這就是以前班上我最討厭的那種同學，但是對完答案以後，他是對的。」「而且學長台大醫科沒有重考，一次就上。」「這位醫生不是學霸而已，是真的會開刀的醫生，不像那個考三次的誰誰誰。」

    另也有留言說：「我也是建中台大。學歷沒什麼了不起。不需要太狂。」「就算我同意罷免，但我可是不同意你那套『你是絕對的正確』的那套。

    整形醫師陳克剛發文響應「百工百業挺罷免」活動。（擷取自Threads）

    整形醫師陳克剛發文響應「百工百業挺罷免」活動。（擷取自Threads）

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