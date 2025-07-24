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    台東大罷免車隊遶境今開始 二天遶完台東主要道路

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/24 10:45

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「守護台東 挫賓行動」車隊遶境今早出發，預計今、明2天將遶行完台東主要道路，而今天則是前往海岸線、縱谷，完成台東北側路線，隊伍在早上9時出發，雖然大街上行人不多，但偶有路人且車隊停下時，成員也把握機會宣揚理念，明天則是完成南迴線遶境路線。

    早上9時，車隊從台東轉運站出發，路經中華路一路向北，雖然此刻的路上行人不多，還是有部分支持者見到車隊熱情打招呼，媽媽則是握著懷中嬰兒小手揮動為罷團加油。偶有停下，車隊中的長輩也和路邊的長輩交談、宣揚罷免理念，被問及遶境原因時回答:「他們（藍委）要當中國人，讓他們去當就好，我們要留下來當台灣人、守護這個國家」

    相對其他北部、西部都市，台東人數少、藍營支持者更多，且幅原更狹長，公民團體在與綠營在共同罷免親中立委前提一同遶境，但人數也未及都市更多且挑戰更大，今天將從市區前往台東極北的長濱鄉，再借道玉長公路進入花蓮縣內繞回縱谷北端的池上鄉、返回市區，明日則完成南迴線遶境。

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

    罷團與綠營遶境，今從市區出發前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

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